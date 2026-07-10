Controles evitaron gasto en exceso de G. 210 millones en licitación, dice IPS

En la sesión de esta semana del Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) se anunció que la previsional detectó un exceso en un llamado a licitación para la compra de catéteres, cánulas y otros insumos médicos que, al ser corregido, permitiría a la institución un ahorro de 210 millones de guaraníes.

La irregularidad fue detectada durante un análisis de las licitaciones y planificaciones de gastos del IPS, que resaltó una licitación aprobada en septiembre por la anterior administración de la previsional –a cargo de Jorge Brítez- que contemplaba un presupuesto estimado de 235.000 millones de guaraníes para la compra de 60 ítems.

El proceso de licitación fue suspendido por protestas y, tras su posterior reanudación en 2026, las nuevas autoridades del IPS realizaron verificaciones que llevaron a reducir el monto del llamado a 12.200 millones de guaraníes para 12 meses de cobertura.

Controles más minuciosos

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, dijo que la previsional está llevando a cabo controles “minuciosos” de cada llamado a licitación con el objetivo de verificar que las cantidades de medicamentos o insumos solicitados coincidan con las necesidades reales de los servicios.

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Agregó que una medida implementada por la nueva administración del IPS es la de limitar los periodos de cobertura de cada licitación de medicamentos, insumos, compra de equipos biomédicos o mantenimiento de estos a un máximo de 12 meses “para tener un control más efectivo”.

Añadió que en el caso del llamado para cánulas y catéter no hubo daño patrimonial a la previsional, ya que la licitación no llegó a ser adjudicada antes de que se detectara el exceso.

Fallas en planificación de compras

Rodríguez admitió que se observan falencias de planificación en los procesos de compra de medicamentos en el IPS.

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“En muchos casos hay ‘sobrestockeo’ y ‘substockeo’, muchos medicamentos no estaban en ningún llamado y estaban próximos a estar con stock cero o ya estaban con stock cero”, dijo.