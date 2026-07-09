IPS descubrió “fato” y podrá ahorrar G. 210.000 millones

En sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), realizada esta mañana, se dio a conocer una optimización administrativa que derivó en un ahorro de G. 210.000 millones, lograda tras una revisión minuciosa de licitaciones para compra de insumos. Isaías Fretes, presidente del IPS admitió “se descubrió un fato accidentalmente” y calificó el ahorro como un respiro financiero para el seguro social que atraviesa momentos críticos.

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Priscila Flor, directora de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del IPS, explicó durante la reunión los detalles sobre la detección de un exceso de cobertura contractual que evitó un gasto millonario innecesario. Indicó que el ahorro se concretó al revisar la Licitación Pública Nacional (LPN) 137/25, orientada a la “Adquisición de cánulas, catéteres y otros para asegurados del IPS”.

IPS redujo monto de llamado a G. 12.200 millones

La funcionaria detalló que originalmente, el llamado —aprobado en septiembre de 2025 por la administración anterior, liderada por Jorge Brítez— contemplaba un presupuesto estimado de G. 235.000 millones para la compra de 60 ítems. Sin embargo, tras la suspensión del proceso por protestas y su posterior reanudación en 2026, las nuevas autoridades realizaron verificaciones, reduciendo el monto del llamado a G. 12.200 millones para 12 meses de cobertura.

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“Se descubrió un fato accidentalmente. Esto es para (que sepa) la ciudadanía que esta nueva administración maneja esto con otra lupa, maneja con otra convicción y lo maneja con sentido patriótico. Ahora tenemos plata para otras cosas, que es de fundamental importancia”, expresó Fretes.

Un “fato” con impacto en la realidad de los hospitales

La directora de la UOC explicó ante los consejeros que la depuración del llamado surgió a partir de una situación detectada anteriormente con bolsas de colostomía, que tenían suficiente cobertura contractual.

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La funcionaria detalló que la verificación del llamado, que fue realizado ítem por ítem, permitió reducir la cantidad solicitada a 32 insumos y ajustar el presupuesto.

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El ahorro de G. 210.000 millones fue calificado como un componente vital para la supervivencia del ente. “La institución está pasando por momentos difíciles y esta es la única forma que hemos encontrado para subsistir hasta ahora”, expresó Fretes.

Tras aprobar la modificación del contrato, el Consejo debatió sobre la metodología de planificación de medicamentos. Las autoridades del IPS reconocieron que, históricamente, los pedidos se hacían sobre bases administrativas rígidas que no reflejaban la realidad de los hospitales.