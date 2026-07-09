IPS sin remedios: Proveedores no entregan 134 medicamentos clave

Durante la sesión del Consejo de Administración celebrada esta mañana, Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del Instituto de Previsión Social (IPS) presentó un informe técnico que desglosa el desabastecimiento crónico de medicamentos que afecta a los asegurados.

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El diagnóstico, descrito por Isaías Fretes, presidente del IPS como un “estado de dejadez total” pone al descubierto una gestión histórica marcada por la falta de planificación y graves debilidades en la ejecución presupuestaria.

El origen del desabastecimiento: Herencia y falta de planificación en el IPS

En abril, tras la renuncia de Jorge Brítez y la asunción de Isaías Fretes como nuevo presidente del IPS, el equipo de la Gerencia de Abastecimiento inició un diagnóstico exhaustivo de la situación de cada uno de los medicamentos contemplados en el vademécum institucional.

Los hallazgos fueron lapidarios: “Encontramos que muchos medicamentos estaban con stock cero y otros, más del 40%, ya estaban a punto de quedar sin contrato”, expresó Rodríguez durante la sesión.

Según explicó la gerente, para que la planificación sea considerada óptima, los procesos licitatorios deben iniciarse con nueve meses de antelación. Sin embargo, afirmó que al momento de realizar el corte, el panorama era desolador: solo 300 medicamentos contaban con una cobertura contractual superior a los 10 meses, mientras que aproximadamente 200 ítems tenían una cobertura inferior a los nueve meses, lo que obligó a acciones urgentes que no se habían ejecutado en tiempo y forma.

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“Realmente duele. Hoy nos encontramos con un pico demasiado importante de desabastecimiento”, lamentó Rodríguez, quien asumió la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS en febrero último, en reemplazo de Jaime Caballero, sumamente cuestionado durante su administración.

Crisis con proveedores del IPS: ¿Por qué no entregan los 134 medicamentos?

Uno de los puntos más críticos aclarados durante la sesión fue el impacto del Artículo 393 de la Ley de Presupuesto vigente, que obliga a garantizar la disponibilidad presupuestaria antes de emitir cualquier orden de entrega. Esta traba administrativa se convirtió en el principal cuello de botella para la actual administración.

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“Teníamos 300 medicamentos para los cuales sí podíamos emitir órdenes, pero solo por un mes y únicamente para aquellos ítems que estaban con stock cero, porque el resto del presupuesto se estaba reservando para los nuevos llamados a licitación”, explicó Rodríguez. De no haberse realizado esta reserva presupuestaria, el IPS se habría visto impedido legalmente de iniciar siquiera los procesos de compra, explicó la funcionaria.

La gerente de Abastecimiento actualizó la situación afirmando que actualmente, el IPS tiene 134 medicamentos (que representan cerca del 26% del vademécum) con contratos firmados y órdenes de compra liberadas, pero que no han sido entregados por las empresas proveedoras porque estas se encuentran “fuera de plazo”.

El consejero José Emilio Araña intervino para subrayar la gravedad de la omisión informativa anterior, del que él mismo fue parte desde diciembre del 2023. “Recién el 25 de febrero de 2026 nos comunicaron esta realidad. Nos advirtieron de que había un 22% de desabastecimiento con stock crítico, y que en cinco meses, el 57% de los medicamentos estarían en esa situación crítica. Quiere decir que la administración anterior nos mantuvo prácticamente a ciegas”, expresó.

Licitaciones de urgencia para cubrir 207 fármacos sin contrato

El presidente del Consejo de Administración destacó la necesidad de que la ciudadanía comprenda la complejidad del proceso. “El asegurado Juan Pueblo no sabe que esto tiene un proceso para que el medicamento llegue a la estantería. Nosotros estamos tomando una administración que viene de un desorden total de las administraciones anteriores”, afirmó Fretes.

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Cecilia Rodríguez destacó que para paliar la crisis, desde marzo hasta la fecha, se han llevado adelante ocho licitaciones destinadas a cubrir los 207 medicamentos que quedaron sin cobertura contractual.

La consejera Mirtha Arias advirtió que la solución no será inmediata debido a las protestas administrativas que suelen dilatar los procesos de adjudicación. A esta problemática sumó otro inconveniente aún mayor: la deficiencia en la disponibilidad presupuestaria.

Como medida de control, la consejera Bettina Albertini pidió establecer un mecanismo de reporte bimestral obligatorio que informe sobre el avance de los procesos, la evolución del stock y el contexto epidemiológico.

“Es importante que la ciudadanía sepa esta realidad”, resaltó Fretes, proponiendo que incluso se realicen reuniones con los administradores de los contratos para evitar que la falta de previsión derive en responsabilidades penales.

El drama de los asegurados ante la burocracia

“El administrador del contrato tiene que ser consciente de la enorme responsabilidad que conlleva, incluso una responsabilidad penal. Pueden terminar en Tacumbú o en Buen Pastor“, opinó el presidente del IPS.

Fretes continúo y dijo: “No podemos permitir que esto se repita. Vamos a buscar la forma de solucionar esto para el enfermo, porque es nuestra obligación”.

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Desde hace meses la realidad en los pasillos de los hospitales es desesperante por el desabastecimiento que se ha vuelto una constante. Para los asegurados, que día a día recorren farmacias externas buscando ofertas para comprar lo que el IPS no provee, la explicación técnica sobre contratos y logística no mitiga la angustia. La queja es un grito unánime: la necesidad de medicamentos no admite esperas ni procesos burocráticos cuando la salud está en juego.