Falta de medicamentos en IPS: asegurados piden mejor gestión y mantienen esperanza en Fretes

“Tengo que retirar cuatro medicamentos, pero dos nomás voy a llevar”, contó don Crispiniano Acosta con un tono resignado. Hoy se va a su casa con solo dos de los fármacos de los cuatro que le indicaron en la consulta, pero va a tener que comprar Núcleo y una gota nasal que no hay en la farmacia de la previsional.

Es un paciente oncológico que a lo largo de su tratamiento ha gastado mucho con el apoyo de su familia. Comentó que acude al IPS prácticamente cada mes y siempre se topa con que alguno de sus remedios no está disponible.

“Hace tiempo que falta todo. Vengo cada un mes y nunca retiro todo. Les pido (a las autoridades) que se pongan las pilas y pongan los medicamentos que necesitamos”, dijo.

De acuerdo con los testimonios recogidos, entre los fármacos en falta se encuentran losartán y carvedilol, cuyo déficit en farmacia ya data de hace por lo menos dos meses, según comentó otra de las aseguradas que este viernes fue entrevistada en el Centro de Atención Ambulatoria.

“Que hagan su trabajo bien porque necesitamos nuestros medicamentos”, fue el mensaje que envió a las autoridades.

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Doña Clotilde Velázquez hoy corrió con suerte y pudo retirar su remedio para el dolor de huesos, aunque relató que fármacos para la presión, como la atorvastatina, continúan en falta. “Íbamos a llegar a esto, porque se roba todo, ahora se está esclareciendo como dijo el doctor (Isaías Fretes); tenemos que darle tiempo”, manifestó.

En esa misma postura se mostró doña Sofía Ayala, quien hoy volvió al IPS en busca de su T4, fármaco que no había la semana pasada. “Ahora no hay el de 50, solo el de 100”, detalló. Señaló que, según pudo observar, las cosas están mejorando.

“Ahora está mejorando muchísimo, hay más medicamentos que antes y va a haber medicamentos mejores, me dijo una licenciada (…) El cambio es para bien, me dijo”, contó la mujer durante la charla con nuestro medio.

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Quien no se retiró muy contento fue don Víctor Riveros, quien debía llevar telmisartán y atorvastatina. “Mba’evevoi ndaipóri (no hay nada)“, expresó molesto porque, según dijo, desde hace por lo menos tres meses tropieza con esta realidad. Siendo jubilado, lamentó que sus años de aporte ahora no lo respalden para poder acceder a los remedios que necesita.

Al pedirle que envíe un mensaje a las autoridades, don Víctor fue contundente: “Ellos deberían tener compasión por el pueblo, pero no la tienen. Les hablamos en vano, no les entra bala”, dijo.

Falla en el sistema de farmacia

Al problema de la falta de medicamentos, este viernes los asegurados presentes en el Centro de Atención Ambulatoria se toparon con la falla del sistema de “Farmacia Virtual” que funciona a través de una terminal de autoservicio y que permite a los pacientes aguardar el llamado a través de un monitor.

Sin embargo, ante el problema presentado en la jornada, las personas, muchas de ellas de la tercera edad, tuvieron que someterse a formar filas en las ventanillas.

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