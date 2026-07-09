Hospital Virtual IPS: Claves y entretelones de la nueva teleconsulta

El Instituto de Previsión Social (IPS) ha dado un paso estratégico hacia la digitalización de sus servicios con el lanzamiento de su Hospital Virtual, que comenzó a funcionar oficialmente esta semana. Esta iniciativa, que opera actualmente bajo un plan piloto, busca optimizar el acceso a la atención médica, reducir la congestión en las instalaciones físicas y facilitar trámites esenciales para la población más vulnerable.

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El doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, detalló en exclusiva para ABC los alcances de este nuevo modelo, subrayando que el proyecto se encuentra en una fase de desarrollo y aprendizaje, enfocado inicialmente en pacientes con enfermedades crónicas mayores de 55 años.

Infraestructura y número oficial del Hospital Virtual del IPS

El Hospital Virtual comenzó a operar desde una infraestructura especialmente acondicionada en el edificio Boquerón del IPS. En este espacio, 19 médicos debidamente capacitados en telemedicina trabajan en turnos de 4 a 6 horas diarias. El lugar cuenta con 12 cabinas equipadas con tecnología de doble pantalla, auriculares y conectividad optimizada para asegurar una interacción fluida con los asegurados.

“En esta primera etapa de desarrollo probamos nuestra conectividad a través de llamadas vía WhatsApp desde el número oficial de la institución”, explicó León, resaltando que el único número oficial desde el que se enviarán los mensajes es el +595 962 152 152.

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Con el fin de evitar confusiones o posibles intentos de fraude, el gerente de Salud afirmó que se estarán difundiendo regularmente videos informativos en los que explican claramente a los pacientes cómo identificar el contacto oficial del IPS.

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León aclaró además que el asegurado debe entender que es el IPS el encargado de ponerse en contacto con el paciente, no así el paciente con el IPS. Enfatizó que no se trata de una extensión del Call Center, sistema que se nutre de las llamadas del aportante.

Teleconsulta para pacientes crónicos: Renovación de protocolos

El gerente de Salud del IPS resaltó que este proyecto no es aleatorio y que se ha diseñado para resolver uno de los problemas más críticos de los asegurados adultos mayores: la renovación de protocolos para pacientes crónicos.

“Más del 50% de los problemas o de la demanda por estudios en el mundo se pueden resolver a través de un contacto de salud virtual, de un contacto de teleconsulta”, afirmó León.

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Actualmente, el IPS cuenta con un grupo importante de pacientes empadronados mayores de 55 años que requieren renovar su protocolo cada seis meses. Históricamente, este proceso implica dificultades para conseguir turnos a través del call center o largas esperas en los servicios presenciales.

“Tenemos todos sus números telefónicos de los asegurados empadronados y les estamos enviando mensajes 48 horas antes para la confirmación de su cita. Si confirma la llamada, el paciente recibirá otro mensaje 15 minutos antes de la hora pactada para una reconfirmación ”, señaló el gerente de Salud, resaltando que este sistema “no reemplaza la consulta presencial”.

El doctor León sostuvo que la meta es ambiciosa pero realista. El IPS proyecta alcanzar las 10.000 consultas mensuales. Esto se traduce en aproximadamente 120.000 atenciones anuales, liberando así una cantidad equivalente de cupos en las consultas presenciales para otros usuarios que requieran atención física.

Medicamentos y recetas digitales: ¿Cómo se retirarán los medicamentos?

Uno de los puntos clave del nuevo Hospital Virtual es la integración con la base de datos de medicamentos. Durante el recorrido por el Hospital Virtual, el gerente de Salud del IPS explicó a ABC que una vez realizada la teleconsulta y renovado el protocolo, el médico puede cargar la receta en la nube. Esto permite que el paciente pueda retirar sus fármacos en la clínica periférica más cercana a su domicilio.

El doctor León destacó que también se está trabajando en un sistema de información para que, en caso de que una unidad específica no cuente con la totalidad de los medicamentos, el paciente sea informado sobre la sucursal más cercana donde sí dispone del stock necesario, simplificando radicalmente el proceso actual. “Esto viene a solucionar la premura de los asegurados que sufren por el acceso a una consulta. Aquí les facilitamos el acceso”, afirmó.

¿Es obligatoria la teleconsulta? Las opciones del asegurado del IPS

Aunque el Hospital Virtual representa un avance significativo, el doctor León fue enfático al aclarar que esta modalidad no reemplaza la consulta presencial cuando esta es necesaria.

El gerente de Salud aclaró además que si el paciente opta por no realizar la consulta virtual o prefiere la atención física, puede responder al mensaje de contacto y seguir los canales tradicionales para recibir atención médica presencial, como el call center o Mi IPS.

Asimismo, resaltó que en casos donde la teleconsulta derive en una urgencia, el sistema está preparado para coordinar directamente con el servicio de ambulancias del IPS, asegurando una ruta clara desde el hogar del paciente hasta el centro hospitalario más adecuado.

En relación a los horarios de atención, el gerente de Salud explicó que las atenciones se realizarán de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00.

Costo cero en software y el futuro de la salud digital en IPS

Sobre la gestión de recursos, el doctor León detalló que el desarrollo tecnológico ha sido realizado íntegramente por los equipos internos de la Gerencia de Tecnología del IPS, utilizando herramientas ya existentes, como el Sistema Integrado de Salud (SIH) y la plataforma WhatsApp, lo que representa “cero costo adicional” para la institución en términos de implementación tecnológica.

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“La gerencia tecnológica nos apoyó en el desarrollo. Esto es cero costo para la institución. Son las herramientas que nosotros ya tenemos”, aseguró León. No obstante, precisó que sí se realizó una inversión en la contratación y capacitación de los 19 profesionales médicos especializados en salud digital.

Ante la consulta sobre la duración de las llamadas, especialmente considerando la tendencia de los pacientes adultos mayores a mantener interacciones extensas, el doctor explicó que se ha establecido un tiempo mínimo de 15 minutos por consulta. No obstante, se permite la flexibilidad necesaria para que el médico pueda brindar la contención y orientación adecuada, pudiendo extenderse según cada caso.

“Visualizamos el Hospital Virtual como una opción para todo asegurado posteriormente. De aquí a un año, creemos que va a ser una opción válida para cualquiera que quiera mostrar un resultado, tenga dudas o necesite una orientación médica”, afirmó León.

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El gerente de Salud del IPS concluyó afirmando que con este nuevo sistema de atención, el IPS da un paso decidido hacia la modernización, buscando armonizar la tecnología con la necesidad humana de una atención digna, eficiente y, sobre todo, accesible.