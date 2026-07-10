¿Pensás viajar con menores al exterior?: estos son los pasos a seguir

El inicio de las vacaciones de invierno en Paraguay está previsto para el 13 de julio y se extenderán hasta el 24 del mismo mes. Si bien la temporada alta de viajes al exterior es en la temporada de verano, muchas familias también planifican salir del territorio paraguayo en esta época del año, aprovechando la pausa lectiva y para ello se precisa de un permiso.

En estos casos, el temor es que se registren inconvenientes en la frontera, principalmente por no contar con todas las documentaciones necesarias para cruzar al exterior y, cuando hay niños, niñas y adolescentes de por medio, la preocupación es mayor.

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Aquello es porque en muchas ocasiones se presenta la imposibilidad de que ambos padres viajen con el menor de edad o en caso excepcionales, un tercero que lo acompaña. Para esto, es necesario que exista una autorización judicial para que el niño, la niña o el adolescente viaje al exterior.

Dicho permiso se puede obtener con mucha facilidad, en el día y por, sobre todo, es gratuito.

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¿Cómo se obtiene el permiso para menores de edad?

La obtención de la autorización para viajes al exterior para niños, niñas y adolescentes es una diligencia que se lleva a cabo en forma personal en todas las circunscripciones judiciales del país.

Ahora, en el caso particular de que uno de los padres, o el único de ellos que haya reconocido al menor de edad no se encuentre físicamente presente, deberá autorizar el viaje por instrumento público legalizado o también, compareciendo ante el juez de Paz competente a través de medios telemáticos, según la Acordada N° 1.654/2022.

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El trámite se lleva a cabo en todos los juzgados de paz correspondientes a la ciudad o barrio en donde resida el niño, la niña o el adolescente. Para el mismo, el padre que vaya a realizar la diligencia debe llevar consigo el certificado de nacimiento del menor de edad, y su cédula de identidad, además del documento de identidad de los progenitores.

Cabe señalar que, en todos los casos, se deben presentar los documentos originales y sus respectivas fotocopias. También, en caso de fallecimiento de uno de los padres, se debe adjuntar el certificado de nacimiento original y el certificado de defunción original.

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Ahora, si el menor va a viajar con una tercera persona mayor de edad, quien gestione el permiso deberá incorporar también a la documentación citada la fotocopia de la cédula del acompañante.

Para esto, los interesados deben completar un formulario denominado “Autorización para viaje al exterior”, el cual debe tener la firma de los padres, del acompañante en caso de que vaya una tercera persona y la del juez.

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Para la legalización judicial, la misma se lleva a cabo en el Palacio de Justicia si es en la capital del país, a través de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que está ubicada en la Planta Baja de la sede judicial; mientras que, en el interior del país, será el Secretario del Consejo de Administración o en su defecto uno de los Secretarios de los Tribunales de Apelación quien hará la legalización.

Sin embargo, hay juzgados de paz en la circunscripción judicial de Central en los que se expide la autorización con un código QR, el cual sirve como firma digital y, en estos casos ya no es necesaria la legalización por la Corte y, el único trámite inmediato es legalizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Permisos también deben ser legalizados en Cancillería

De acuerdo con lo que informa la Dirección de Migraciones, el documento de identidad del país de origen es un documento de viaje válido exclusivamente para ciudadanos del Mercosur que se desplacen a otro país miembro o asociado del bloque, como: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Para otros países, será necesario el pasaporte vigente.

Luego de obtener la “Autorización para viajar al exterior” y legalizarla por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los padres deben realizar el trámite de legalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada entre las calles Alberdi y Víctor Haedo de Asunción.

El citado trámite de legalización tiene un costo de G. 58.550, de acuerdo con el portal de la cartera de Estado. También se puede requerir el apostillado del documento, según el país de destino, trámite que tiene un costo de G. 215.500. La atención es de 07:00 a 13:00, de lunes a viernes.