Vacaciones de invierno: ¿El MEC prohíbe las tareas escolares?

Este lunes 13 de julio se inician las vacaciones de invierno, definidas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en el calendario escolar 2026. El receso dura dos semanas; se extiende hasta el viernes 24 de julio, por ende, los estudiantes retornan a clases el lunes 27 de abril.

Ante la emoción por la Albirroja y el retorno a una cita mundialista después de 16 años - eliminada el sábado en Octavos por Francia-, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había pedido a docentes y directores de instituciones educativas, que tengan en cuenta este evento para plantear actividades y que se utilice la albirroja en las escuelas.

Incluso se había planteado la posibilidad de una modificación del calendario institucional, por los partidos de la Selección Nacional, aunque esta situación finalmente no se dio y las fechas se mantienen como estaban previstas desde un principio.

Ante la llegada de esta etapa, viene la pregunta de siempre sobre las tareas escolares. ¿Son necesarias o es mejor descansar? A continuación, Vicenta Cañete, directora general del primer y segundo ciclo del MEC, brinda algunas orientaciones al respecto.

Vacaciones de invierno: ¿Es necesario llevar tareas escolares?

Vicenta Cañete explica que, como se viene dando en los últimos años, el MEC pide que este tiempo de vacaciones de invierno sea aprovechado por las familias para pasar el tiempo en conjunto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desarrollo de cualquier tarea académica, pedagógica, tiene relación con el proceso didáctico que un docente tiene que aplicar, dice la alta funcionaria. “No vemos buenos resultados solo por completar tareas, sí vemos cuando un estudiante está expuesto a situaciones de aprendizaje, donde desarrolle sus habilidades, para que eso luego se complementa con el desarrollo de tareas”, agrega.

Lea más: Vacaciones de invierno: estas son las actividades de la Expo MRA para las familias

Esto implica, que se observan mejores beneficios cuando la tarea se da en período de actividades escolares y no durante las vacaciones. A esta situación se suma el hecho de que el receso de invierno es muy corto, y es mejor que estudiantes y profesores aprovechen el tiempo en otras agendas, remarca.

“Lo ideal es aprovechar para leer cuentos en familia, dialogar, conversar con los chicos, con los jóvenes. Generar un vínculo afectivo que tanta falta nos hace, el que el chico, el joven, el adolescente se sienta escuchado, que pueda expresar también lo que siente”, expresa Cañete.

Vacaciones de invierno: qué hacer ante alumnos con rezago académico

Si existen casos de niñas, niños o jóvenes con rezago escolar, que requieran de refuerzos, la directora del MEC asegura que depende de la voluntad o economía de las familias si quiere financiar algún refuerzo extra escolar.

Lea más: Tras publicación periodística, Gobernación visita escuela de Potrero Naranjo y promete iniciar mejoras de aulas

“Pero el Ministerio de Educación también tiene estrategias para que este rezago sea intervenido en las aulas, con estrategias para los docentes, dentro del horario escolar”, cuenta. Alega que muchas familias no pueden pagar un refuerzo privado, por lo que es importante que en las instituciones educativas se tenga la preparación suficiente.

Vacaciones de invierno: actividades al aire libre, si el clima da

El MEC recomienda realizar actividades al aire libre, en el patio de la casa o en espacios públicos como parques, canchas deportivas y otros. La condición es, siempre y cuando el clima no sea muy adverso.

“Según el pronóstico que tenemos de Meteorología, la semana que viene seguirían las heladas, con temperaturas mínimas extremas, entonces lo que pedimos antes que nada es el resguardo de los alumnos. Las actividades físicas o de entretenimiento también se pueden realizar bajo techo”, indica.

Lea más: Escuela en riesgo de derrumbe ahora es atacada por termitas en Carapeguá

La funcionaria afirma que, si bien los padres en su mayoría pasan más tiempo fuera de la casa por el trabajo, las actividades pueden ser organizadas por los familiares o personas que quedan a cargo del cuidado de los niños.

El MEC emitiría este miércoles una nueva circular con recomendaciones para las vacaciones de invierno que se aproximan. Cañete recuerda que la directriz ministerial no implica una “prohibición” de las tareas escolares, pero sí establece que no es necesario que el docente distribuya ejercicios, de esta forma, los educadores pueden descansar igualmente y prepararse para el segundo semestre.