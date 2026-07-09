Asunción: mayoría colorada blinda compras viales de Bello pese a denuncias de desvíos

En sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, ayer, miércoles, colorados cartistas y disidentes lograron una ajustada mayoría para aprobar un cuestionado aumento para contratos de la Dirección de Vialidad, solicitado por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista). El incremento totaliza la suma de G. 4.530 millones destinada directamente a la compra de piedra triturada, mezcla asfáltica en frío, cemento asfáltico y emulsión asfáltica.

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La aprobación se dio en medio de denuncias sobre la utilización de estos mismos materiales municipales en obras privadas. El bloque de la oposición advirtió de la existencia de un esquema de recaudación paralela para financiar la campaña del oficialismo con miras a las elecciones municipales, que serán en octubre, y planteó postergar el tratamiento de los aumentos hasta tanto la Intendencia responda a las denuncias de supuestos hechos de corrupción.

Denuncias de cajas paralelas y desvío de asfalto en Asunción

En el debate, el concejal Pablo Callizo (PPQ) recordó a sus colegas la denuncia formal que presentó ante el pleno apenas dos semanas antes, en la última sesión ordinaria, el miércoles 24 de junio. En aquella oportunidad, el edil exhibió fotografías y filmaciones que mostraban a funcionarios de Vialidad realizando tareas con maquinarias e insumos municipales en un predio privado.

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“Si la urgencia es pavimentar predios privados para recaudar para la campaña, si ese es el motivo por el que están apurados, yo también acompaño la postura del concejal Humberto Blasco (de que vuelva a comisión)”, dijo Callizo. La sospecha del concejal opositor es que este esquema busca fondear las estructuras electorales oficialistas con los recursos de la Dirección de Vialidad.

Callizo reclamó que, en aquella sesión del 24 de junio, el pleno aprobó convocar a Nicolás Duarte, director de esa dependencia, para brindar explicaciones sobre el caso. El edil criticó que, pese a ello, la comparecencia ante los concejales nunca se concretó. “Ya es la segunda sesión en la que no se lo convoca al director para que dé explicaciones sobre sobre ese caso de corrupción. Eso se aprobó en la sesión”, agregó.

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Mayoría colorada bloqueó revisión de millonarios contratos viales

La bancada oficialista, liderada por el concejal cartista Nasser Esgaib (ANR-cartista), quien posee un vínculo de parentesco, al ser concuñado del director Nicolás Duarte, impuso su mayoría numérica para rechazar de forma definitiva la moción de vuelta a comisión. Los ediles del oficialismo argumentaron la necesidad impostergable de bachear las avenidas.

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Pese a contar con el concurso de algunos concejales de la disidencia colorada, el cartismo logró la aprobación con dificultad, e incluso requirió un recuento de los votos, tras dos empates entre quienes pedían la aprobación y quienes solicitaron la postergación.

Ante la situación de igualdad, Arturo Almirón (ANR-disidente),presidente de la Junta Municipal, aplicó su facultad reglamentaria del voto doble a favor de la ampliación. En el mismo sentido votaron además los cartistas: Juan C. Ozorio, César Escobar, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga, Karina Acuña y el disidente Juan José Arnold.

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Por la moción de vuelta a comisión votaron los liberales Humberto Blasco, Augusto Wagner, Félix Ayala, los concejales de Patria Querida Jazmín Galeano, Álvaro Grau, Paulina Serrano y Pablo Callizo. A este bloque se sumaron además de los colorados disidentes Carlos González, Daniel Ortiz y la concejala colorada independiente Rosanna Rolón.

Adjudicaciones bajo la lupa: Denuncian sobrefacturación del dólar

La ampliación de contratos incluye G. 719 millones para la compra de piedra triturada, adjudicada a la firma Somagec Paraguay SA, representada legalmente por Jean M. Raymond Giang García, y G. 225 millones para mezcla asfáltica en frío, adjudicada a la firma Ortellado Toniolo SA, representada por Rihaid Avimael García.

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A esto se suman G. 3.191 millones para la provisión de cemento asfáltico, adjudicada a la empresa Materiales Asfálticos SA, representada legalmente, entre otros, por Ángel María Amarilla Jean Pujol. Esta misma empresa también proveerá de emulsión asfáltica por G. 393 millones.

La firma Materiales Asfálticos SA es la que recibirá el mayor monto, sumando un total de G. 3.585 millones. Somagec Paraguay SA, en tanto, recibirá G. 719 millones; Ortellado Toniolo SA, G. 225 millones.

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El concejal Humberto Blasco (PLRA) aclaró que no se opone a la ampliación de los servicios en sí, sino al precio establecido. Denunció que se pretende pagar el dólar a G. 7.500 cuando la cotización real es de G. 5.900 y solicitó realizar un reajuste a la baja debido a que se trata de productos importados, cuyos precios dependen de esa cotización.

¿Quién es el director de Vialidad y por qué Bello lo sostiene, pese a las denuncias?

Nicolás Duarte, director de Vialidad, arrastra una serie de denuncias previas de parte de funcionarios de su propia dependencia por el supuesto arreo para la campaña electoral del oficialismo. Pese a ello, el intendente lo sostiene por su parentesco con el concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista), de quien Duarte es concuñado.

La gestión operativa del director muestra pésimos resultados. La millonaria recaudación percibida durante los primeros cuatro meses de 2026, más de G. 72.952 millones (US$ 12 millones), en conceptos específicos para conservación de calles, contrastan con el deterioro generalizado de calles y avenidas de la capital.