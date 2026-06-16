Radiografía del gasto en Asunción: Bello pagó más en bonificaciones que en obras entre enero y abril

De enero a abril de 2026, la Municipalidad de Asunción, bajo la gestión del intendente Luis Bello (ANR-cartista), destinó G. 29.239 millones al pago de bonificaciones para su personal. Esta cifra supera a los G. 27.754 millones que fueron invertidos en obras de infraestructura en el mismo período. Los datos se desprenden del informe de gestión del primer cuatrimestre de 2026.

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El informe oficial confirma que la gestión de Bello mantiene la asimetría en la distribución de los recursos, heredada de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El rubro de servicios personales (salarios), más de G. 230.172 millones, absorbió el 70% de todo el dinero ejecutado en ese período. En contrapartida, la inversión en infraestructura quedó relegada, alcanzando solamente un 8,4% de los gastos.

Es decir que, por cada guaraní invertido de forma directa en obras de infraestructura de la ciudad, la administración de Bello asignó ocho guaraníes a los servicios personales. Esta distribución priorizó el financiamiento de la estructura interna por encima del desarrollo vial y urbano.

Masa salarial en Asunción: Jornales concentran el mayor volumen del gasto público

Al desglosar las cuentas, la partida de jornales concentra el volumen más significativo (43%) de los gastos de la institución. A este concepto específico se destinaron G. 100.157 millones durante el período analizado. Estadísticamente, esta cuenta se posiciona como la línea de gasto individual con el monto más elevado de toda la estructura de la capital.

Por su parte, la partida presupuestaria relativa a sueldos del personal administrativo requirió un desembolso de G. 66.043 millones entre los meses de enero y abril. Los fondos se utilizaron para sostener la operatividad regular de las oficinas centrales de la intendencia.

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Enero sin obras: Municipalidad destinó el 99% de sus fondos a servicios personales

Un hecho más que llamativo es que en enero, el mes en el que la gestión de Bello hizo alarde de haber obtenido recaudaciones récord, la prioridad absoluta del gasto fue precisamente el pago de servicios personales.

De los G. 39.284 millones que se gastaron durante el primer mes del año, G. 38.784 millones, casi el 99%, fue destinado a servicios personales (salarios, jornales y bonificaciones). En contrapartida, en ese mismo mes, Bello no destinó un solo guaraní al rubro de inversión física, incluyendo la construcción de obras de uso público.

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De enero a abril, la inversión física en la capital no ocupó un lugar preponderante en la escala de prioridades financieras de la comuna. Los registros muestran que la construcción y mejoramiento de la infraestructura quedaron relegados al tercer puesto del gasto general.

Antes, la prioridad estuvo en el rubro de Otros gastos, que incluye el pago de impuestos, tasas y gastos judiciales, entre otros. De los G. 51.206 millones obligados en total a este rubro, G. 50.355 millones fueron destinados a pagar deudas de ejercicios anteriores.

Incumplimiento financiero: Comuna reportó ejecución cero para el pago de bonos

El análisis del pago de los compromisos financieros de la capital expone que durante los primeros cuatro meses de 2026, la comuna reportó un desembolso nulo en la materia. El registro del servicio de la deuda pública (intereses de los bonos), se mantuvo con una ejecución de cero guaraníes.

El escenario coincide con la serie de reclamos presentados por los bonistas debido a 12 incumplimientos en el pago de intereses de los bonos municipales. El pasivo total alcanza la suma de G. 145.493 millones. Concejales de la oposición habían advertido sobre una eventual serie de demandas, no solo por parte de los bonistas, sino también por parte de los proveedores de la Municipalidad.

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La semana pasada, en conversación con ABC, el intendente Bello negó que la Municipalidad esté en riesgo de enfrentar demandas inmediatas por parte de los tenedores de bonos y sostuvo que esta posibilidad no corría, debido a que su administración transfirió la suma total de G. 50.000 millones a los bonistas, para evitar las acciones judiciales.

Sin embargo, el titular de la comuna omitió especificar en sus declaraciones a qué cuotas vencidas correspondía el pago mencionado. El saldo de intereses vencidos que la comuna arrastra, solo del año 2025, supera los G. 81.000 millones. El desembolso no cubre ni el 35% de la deuda acumulada junto a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), anterior intendente de Asunción, que renunció en agosto tras confirmarse un desvío de G. 512.000 millones de bonos que eran para obra, y cuya gestión enfrenta ahora al menos ocho procesos en la Fiscalía.

Camilo Pérez y la opción por la continuidad del modelo “Nenecho”

El escenario político con miras a las elecciones municipales de octubre pone al elector frente a fuertes advertencias sobre el futuro de la capital. Concejales de la oposición señalan que la candidatura de Camilo Pérez (ANR-cartismo) representa la prolongación directa del esquema actual.

Ediles, como Humberto Blasco (PLRA), afirman que una eventual victoria de Pérez significaría simplemente el “tercer capítulo" de la misma línea de gestión institucional. El modelo que prioriza los gastos rígidos por encima del desarrollo caracterizó a las gestiones de Nenecho y Luis Bello, cartistas como Pérez.

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La preocupación central radica en el blindaje de la megaestructura de funcionarios y operadores políticos de la comuna. En reiteradas oportunidades, Pérez afirmó públicamente que no coincidía con la necesidad de rescindir de 3.000 de los más de 9.000 funcionarios de la comuna, como había recomendado el interventor, Carlos Pereira.

Pérez afirmó tener “una visión diferente” y que haría “lo humanamente posible” para que “ninguna mesa asuncena o paraguaya se quede sin su plato de comida”. El candidato oficialista plantea una “reingeniería”, pero dijo que no tolerará a los “planilleros”.