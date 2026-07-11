Exbecarios de Taiwán en Paraguay realizan su primera cumbre en Asunción

La Primera Cumbre de exbecarios de Taiwán en Paraguay reunió hoy a profesionales formados en el exterior, buscando consolidar una comunidad activa que potencie los lazos de amistad con el país asiático y tenga un impacto positivo en ambos países.

El encuentro se llevó a cabo este sábado en las instalaciones del TRYP Hotel y lo organizó la Embajada de Taiwán con motivo del 69º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Taiwán. La iniciativa nace con la intención de propiciar un espacio de reencuentro para escuchar historias inspiradoras, ampliar la red de contactos profesionales y descubrir nuevas oportunidades de colaboración.

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Como antecedente directo de esta convocatoria, las estadísticas oficiales revelan el profundo impacto del intercambio educativo bilateral. Desde el año 1991 hasta la actualidad, más de 1.000 ciudadanos paraguayos han viajado a la isla para cursar carreras universitarias de grado, estudios de postgrado, capacitaciones profesionales especializadas y cursos intensivos del idioma chino mandarín.

Históricamente, los programas impulsados por el gobierno taiwanés, a través del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional, ICDF, y las becas del Ministerio de Relaciones Exteriores, cubren costos globales de matrícula, pasajes, alojamiento y estipendios mensuales. Esto permitió el acceso de profesionales paraguayos a universidades de alta exigencia global.

El trasfondo histórico de la cooperación técnica y académica entre Paraguay y Taiwán

Los lazos en el sector educativo constituyen uno de los pilares más tradicionales de la alianza estratégica entre Asunción y Taipéi. Las ofertas de becas se han enfocado históricamente en áreas consideradas críticas para el desarrollo local, tales como las ingenierías, la tecnología de la información, la administración de empresas y las ciencias agrarias.

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Además de la formación académica en la isla, la cooperación bilateral en territorio paraguayo se ha consolidado en las últimas décadas a través de misiones técnicas específicas. Estas misiones abarcan proyectos de mejoramiento de la producción agrícola, asistencia técnica para la acuicultura y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

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Otro hito reciente es la consolidación de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), proyecto educativo que replica el modelo de enseñanza tecnológica asiático en el país. Con profesores taiwaneses, los estudiantes locales reciben formación sin salir del continente en los primeros años y luego, pueden cursar la última parte de sus carreras en Taiwán.

Toda esta sólida base de profesionales graduados y técnicos especializados es la que da origen a la nucleación de los exbecarios. Con más de tres décadas de intercambios acumulados, los participantes buscan mantener vigentes los vínculos culturales y corporativos adquiridos durante su estadía en el extranjero.

Los detalles del histórico encuentro comunitario

La cumbre de este sábado se plantea precisamente como el escenario ideal para que esa masa crítica de profesionales vuelva a conectarse tras su retorno al mercado laboral paraguayo. Los organizadores extendieron la invitación a todos los ciudadanos que formaron parte de los distintos programas de estudio.

La intención detrás de este hito es pasar de lo que era este grupo de graduados dispersos, hacia una estructura civil organizada que fomente la colaboración mutua.

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La respuesta de la comunidad de exbecarios ante la convocatoria refleja la vigencia de los lazos afectivos y académicos con la nación aliada. Al conmemorarse casi siete décadas de relaciones diplomáticas, el evento resalta el rol del factor humano como el verdadero motor de la agenda bilateral.

Este encuentro servirá también para robustecer la base de datos de profesionales paraguayos con perfil internacional, facilitando el intercambio de conocimientos y potenciando futuras iniciativas que apunten al desarrollo integral de las distintas comunidades del país.