Representantes de asegurados y jubilados del IPS piden la emisión de bonos soberanos, y la declaración de emergencia sanitaria

El grupo de 15 asociaciones de asegurados de IPS presentó una propuesta de salvataje para que el Gobierno pague la histórica deuda que el Estado tiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) desde hace 40 años.

Pidieron el pago del 39 % de los US$ 800 millones que el Estado adeuda, que en números es aproximadamente US$ 304 millones, según señalaron.

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Solicitaron que el dinero sea blindado y que solo vaya al área de Salud del IPS, ya que es el sector más golpeado de la previsional por la falta de medicamentos e insumos, al igual que por el pago al personal de blanco.

Mencionaron que el camino más factible es la emisión de bonos soberanos para cubrir una parte de la deuda, mientras se pueda pensar en una reestructuración administrativa. Solicitaron, a su vez, un control cruzado para evitar la sobrefacturación en la compra de medicamentos e insumos.

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“Hemos presentado al Gobierno la propuesta de emitir los bonos por el valor de US$ 304 millones, que es lo que aproximadamente le debe al área de Salud, para dar soluciones al menos a corto plazo y, mientras tanto, hacer una reestructuración administrativa, y que se compren los medicamentos a precios reales y no con un sobrecosto del 1000 %”, expresó el presidente de la Asociación de Asegurados del IPS, Julio López.

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“Después de dos meses de administración del Dr. Isaías Fretes, la responsabilidad es cada vez mayor. Son interesantes las denuncias que se hacen sobre irregularidades y corrupción. Sin embargo, hay un aspecto que se está descuidando de manera irresponsable por parte del Gobierno. Nuestros compatriotas que se están muriendo en los pasillos por la falta de medicamentos, insumos y por falta de médicos; en ese sentido, la irresponsabilidad es muy grande porque ellos tienen la propuesta para la solución de este problema”, refirió López.

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El presidente de la Unión de Jubilados del Paraguay, Gustavo Cannatta, refirió que “los gremios elevaron la propuesta de salida a través de la declaración de emergencia sanitaria y que sea el Gobierno el que emita los bonos soberanos para saldar la deuda”, expresó.

Anunciaron que esta semana se realizarán más reuniones en las que estarán involucradas unas 22 asociaciones de todo el país y 15 filiales de la Asociación de Asegurados del IPS para seguir discutiendo nuevas acciones como jubilados y asegurados.