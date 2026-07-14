‘Economía de guerra’ del Gobierno impacta en repatriación de paraguayos fallecidos

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Guillermo Osorio, director de Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, habló de cómo la transición del Gobierno paraguayo a una ‘economía de guerra’ - como la describió el Ministerio de Economía y Finanzas – hace unos meses impacta en la repatriación de ciudadanos paraguayos fallecidos en otros países.

Osorio señaló que, como en todas las instituciones del Gobierno, se han realizado “ajustes” de gastos en la Secretaría para Repatriados, pero enfatizó que las repatriaciones con asistencia del Estado paraguayo aún se están realizando en un cien por ciento.

“Seguimos cumpliendo con nuestros connacionales”, subrayó.

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Sin embargo, el nivel de asistencia económica del Estado en cada caso de repatriación, al menos de aquellos fallecidos cuyos cuerpos son traídos enteros - no cremados - sí ha disminuido.

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Desde hace unos meses, Secretaría cubre solo el traslado del cuerpo

Desde hace unos meses, una resolución indica que la Secretaría para Repatriados solo cubre los gastos de traslado de un cuerpo traído del exterior, mientras que los costos funerarios – que antes también eran cubiertos por el Estado – ahora quedan a cargo de las familias.

Como ejemplo, Osorio dijo que, antes de los ajustes, el Estado gastaba aproximadamente 2.000 dólares en traer el cuerpo de un ciudadano paraguayo fallecido en Argentina. Ahora, cubriendo solo el costo de traslado, el Estado gasta unos 1.200 dólares y “el resto cubre la familia”, indicó.

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El representante de la Secretaría para Repatriados añadió que la repatriación de personas vivas en situación de vulnerabilidad continúa con normalidad.

Alrededor de 400 fallecidos repatriados cada año

Osorio comentó que, en promedio, Paraguay repatria cada año alrededor de 400 connacionales fallecidos en el extranjero, además de retornar al país a entre 100 y 120 personas vivas. En ambos casos, la mayoría de los repatriados provienen de Argentina, con España como segundo país en el ‘ránking’.

En lo que va de este año han sido repatriadas 169 personas fallecidas y 40 con vida.

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Osorio comentó también que recientemente se ha observado un aumento de las repatriaciones de personas específicamente por casos de trata de personas, con al menos seis casos que pasaron por la Secretaría para Repatriados este año.