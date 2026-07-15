Acuerdo ALAS: titular de Dinac explica alcance y destaca proyección de crecimiento en la región

El acuerdo denominado ALAS (Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana para el Desarrollo del Cielo Único Sudamericano), busca emular el exitoso modelo de integración y flexibilidad de la Comunidad Europea. Según explicó este miércoles Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) a ABC Cardinal, el objetivo final es avanzar hacia un “cielo único sudamericano”.

El memorándum, firmado el martes en el Palacio de López entre Paraguay, Argentina, Brasil y Chile, promete revolucionar el transporte de pasajeros, carga y correo en una región que, de acuerdo con estudios internacionales, será la de mayor crecimiento aeronáutico en la próxima década.

“Hoy día todos los estudios indican que la región que más va a crecer en el mundo en los próximos 10 años, posiblemente sea América; América en general y América del Sur en particular”, señaló el funcionario.

Paraguay, en la cabeza del proyecto

Mendoza destacó que nuestro país tendrá un rol protagónico en los inicios de este proceso. “Paraguay, a través de la Dinac, va a liderar este operativo en los primeros dos años, lo que nos da una responsabilidad mayor aún”, contó.

La primera reunión de las delegaciones de las distintas aeronáuticas civiles está prevista para dentro de 30 a 40 días, lapso en el cual cada país trabajará en compatibilizar sus regulaciones internas sin violar sus legislaciones nacionales. “Lo que hicimos fue sentar las bases. Estamos seguros de que Uruguay y otros países muy pronto se van a sumar”, manifestó.

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El alcance del acuerdo: ¿qué son las libertades aéreas?

El titular de la Dinac aclaró cómo funcionará operativamente la flexibilización, utilizando como ejemplo el acuerdo bilateral que Paraguay ya tiene vigente con Argentina:

La novena libertad (con Argentina): permite que aerolíneas de bandera argentina realicen vuelos de cabotaje dentro de Paraguay y viceversa. “Una empresa argentina puede llegar a Paraguay, hacer vuelos de cabotaje, tomar pasajeros en Asunción, llevarlos a Encarnación, volver y retornar a Argentina. Lo mismo pueden hacer las paraguayas allá”, ejemplificó Mendoza.

La séptima libertad (con Brasil y Chile): el memorándum destraba restricciones históricas que tenía la legislación brasileña y permite operar rutas conectando terceros países sin necesidad de que el vuelo se origine en el país de bandera de la aerolínea.

“Buscamos la desregularización casi total del sistema para que sea un cielo único en Sudamérica”, enfatizó. Si bien aclaró que a diferencia de Europa no se cuenta con un control unificado de tránsito aéreo, la finalidad comercial y operativa es la misma.

Infraestructura privada y el Mundial de Rally

Consultado sobre la infraestructura para grandes eventos, como el próximo Mundial de Rally en Itapúa, Mendoza alabó la fuerte apuesta del sector privado en la zona.

Confirmó que, además del Aeropuerto de Encarnación, se contará con una pista privada en San Juan del Paraná, orientada a la aviación ejecutiva. “Felicito a los inversores. Esto es lo que buscamos con este tipo de legislación: que el sector privado apueste a la industria aeronáutica porque crea turismo, deporte y más trabajo”, señaló.

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Iberia ratifica su intención de operar en Paraguay

En otro momento, Nelson Mendoza se refirió a la reunión que mantuvo ayer el presidente de la República Santiago Peña con altas autoridades de la aerolínea española Iberia. “Manifestaron su interés y su voluntad férrea de operar con el Paraguay”, confirmó. No obstante, pidió cautela con los plazos debido a las programaciones de flota de la compañía global.

Más rutas aéreas se traducen en más turismo, desarrollo y oportunidades.



Nos reunimos con Víctor Moneo de Iberia para analizar nuevas conexiones entre Paraguay y las principales ciudades del mundo. Con el crecimiento constante de visitantes, nos consolidamos cada vez más como… pic.twitter.com/8n8SI23FXp — Santiago Peña (@SantiPenap) July 14, 2026

“Quizás sea un plazo de mediano plazo, un poco mayor a este año (2026), pero la voluntad y la promesa ya la hicieron ayer”, concluyó al tiempo de destacar que el aumento de la competencia terminará beneficiando directamente al pasajero paraguayo.

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