Villarrica: intendente revela millonaria deuda heredada y analiza préstamo para pagar salarios atrasados

El nuevo jefe comunal de Villarrica, Ovidio Cuevas (ANR-HC), indicó que, tras concretarse el corte administrativo el pasado viernes, comenzó junto a su equipo la revisión de la documentación financiera y de los registros de la administración encabezada por el exintendente Magín Benítez (PLRA), quien renunció a la comuna para trabajar en su campaña de reelección.

Cuevas afirmó que, si bien esperaba encontrar una situación económica complicada, la realidad superó las previsiones de su equipo al detectarse una cantidad importante de compromisos pendientes de pago.

Explicó que desde el inicio de la revisión continúan llegando facturas de proveedores que reclaman el cobro por servicios y trabajos realizados para la Municipalidad durante los últimos meses de la administración anterior.

“Antes de entrar ya sabíamos cómo iba a estar la Municipalidad, pero hoy nos encontramos con la sorpresa de que la situación administrativa era peor”, manifestó.

El intendente señaló que todavía no es posible precisar el monto total de la deuda debido a que diariamente aparecen nuevas cuentas pendientes.

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“No quiero dar un monto aproximado porque cada día siguen cayendo más facturas. Durante la semana los administradores elaborarán un informe general y recién entonces podremos dar a conocer la cifra real”, explicó.

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Cuevas señaló que la regularización de esas obligaciones será una prioridad, ya que la Municipalidad necesita mantener una buena relación con los proveedores para garantizar la continuidad de los servicios.

Además de las deudas con empresas y prestadores de servicios, el nuevo intendente confirmó importantes atrasos en el pago de salarios de funcionarios municipales.

Indicó que existen dependencias cuyos trabajadores acumulan entre uno y tres meses sin percibir sus haberes, situación que también afecta el funcionamiento normal de la institución. Añadió que los propios integrantes de la Junta Municipal tampoco cobran sus dietas desde hace entre tres y cuatro meses.

Ante este escenario, Cuevas reveló que junto con su equipo técnico analiza la posibilidad de recurrir a un crédito bancario para disponer de recursos que permitan cancelar, al menos, las remuneraciones atrasadas. “Es preocupante la situación, pero vamos a hacer todo lo posible para conseguir algún tipo de préstamo de un banco y poder saldar esas cuentas, porque la gente necesita cobrar su salario y la institución tiene que seguir funcionando”, expresó.

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Respecto al estado general de la administración, el intendente explicó que aún se encuentra recibiendo informes de las distintas dependencias municipales y que en los próximos días contará con un panorama más completo sobre la situación financiera, administrativa y contractual heredada.