Villarrica: nuevo intendente denuncia planillerismo, deudas y una comuna al borde del colapso financiero

El nuevo intendente de Villarrica, Ovidio Cuevas (ANR-HC), aseguró que la Municipalidad atraviesa una delicada situación financiera, con una masa salarial cercana a los G. 900 millones mensuales que supera la capacidad de recaudación. También denunció presuntos casos de planillerismo y anunció una profunda reestructuración.

A pocos días de asumir el cargo, Cuevas señaló que desde el viernes 3 de julio trabaja en la revisión de la documentación administrativa recibida de la gestión del exintendente Magín Benítez (PLRA), quien renunció para buscar su reelección.

Indicó que el corte administrativo le fue entregado recién en horas de la noche del día de la transición, por lo que desde entonces inició gestiones con entidades bancarias y un proceso de verificación de los documentos municipales.

En cuanto a la conformación de su equipo de trabajo, confirmó que realizó una renovación total de los cargos importantes y direcciones, argumentando que necesita contar con personas de su confianza para administrar la Municipalidad durante los próximos cuatro meses.

Uno de los principales problemas mencionados por el jefe comunal es la deuda acumulada con funcionarios y concejales municipales. Señaló que existen trabajadores a quienes se les adeudan entre dos y tres meses de salario, mientras que algunos concejales llevan hasta cuatro meses sin percibir sus dietas.

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Ante este escenario, anunció que la administración gestiona un préstamo bancario con el objetivo de obtener recursos para ir regularizando gradualmente las obligaciones pendientes.

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Cuevas indicó que la estructura administrativa resulta actualmente insostenible desde el punto de vista financiero. Explicó que la Municipalidad destina alrededor de G. 900 millones mensuales únicamente al pago de salarios, cifra que, según dijo, supera ampliamente la capacidad de recaudación de la institución.

En ese contexto, adelantó que será necesario reducir considerablemente la cantidad de funcionarios, al considerar que existe una marcada desproporción entre el personal administrativo y los trabajadores destinados a los servicios públicos.

Según manifestó, actualmente cerca del 85% de los funcionarios desempeña tareas de oficina, mientras que apenas el 15% cumple funciones operativas en las calles, especialmente en el área de limpieza y mantenimiento, donde asegura que existe la mayor demanda de la ciudadanía.

El intendente también denunció la existencia de presuntos casos de planillerismo. Afirmó que varios funcionarios incorporados durante los últimos meses de la administración anterior no estarían cumpliendo funciones efectivas dentro de la Municipalidad.

En ese sentido, sanunció que la nueva administración evaluará cada caso y procederá a la desvinculación de quienes perciban salarios sin prestar servicios, argumentando que los recursos municipales deben destinarse a trabajadores que realmente desempeñen funciones.

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Cuevas afirmó igualmente que encontró una infraestructura municipal en condiciones deficientes. Mencionó que el área de Aseo Urbano dispone únicamente de dos motocarros para cumplir con los servicios, mientras que el camión recolector de basura se encuentra averiado y fuera de funcionamiento.

Asimismo, señaló que en el matadero municipal halló dos vehículos prácticamente abandonados.