Diputados: Benítez acusa a Aguilera de presionar a favor del “blanqueo” de los “Pupitres de oro”

Durante la etapa de oradores de la sesión de Diputados de la fecha, el diputado y miembro del JEM, Alejandro Aguilera (ANR, cartista), defendió profusamente el pedido de desestimación de la Fiscalía respecto a la denuncia por supuesta “lesión de confianza” contra el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún (ANR, HC), por la supuesta compra sobrefacturada de “pupitres chinos”.

Si bien el legislador pretendió disgregar su rol de legislador y el de miembro del JEM, la realidad es que con su defensa al trabajo de la Fiscalía también es un “chake” al juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia que aún debe resolver el caso.

“La semana pasada salió la desestimación de la denuncia. El Ministerio Público hizo un trabajo donde desmenuzó y desglosó el contrato y la denuncia que hicieron contra el director Justo Zacarías sobre lesión de confianza y este ‘cuento’ inició un 22 de enero de 2024 cuando el ministro de Educación, Luis Ramírez solicita la compra de 330.000 mesas y sillas pedagógicas”, comenzó mencionando Aguilera.

El mismo hizo referencia a la adjudicación de la licitación de Itaipú por US$ 32 millones a la empresa proveedora de frazadas, Kamamya S.A., del empresario chino ligado profundamente al gobierno actual, Long Jiang.

Aguilera alegó que la Fiscalía supuestamente hizo todas las comparaciones de precios y otras diligencias donde supuestamente comprobó que no hubo sobrefacturación.

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Declaraciones pueden ser presión dice Benítez

En respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) le remarcó la gravedad del hecho de que su intervención podría constituir una presión en la causa y le apuntó hechos graves y comprobados que la Fiscalía no indagó.

“La persona que tiene que juzgar el trabajo de Fiscalía de forma objetiva no puede venir a usar su curul para defender abiertamente este tremendo negociado. O sea, estos pupitres que se pidieron, la empresa que ganó, la que se le adjudica, pidió antes de que se le adjudicara y eso se demostró... está documentado", señaló Benítez.

Llamativamente, la empresa ganadora, antes de la adjudicación, ya había adquirido un lote idéntico al que necesitaría Itaipú y supuestamente no hubo sobrefacturación pese a que ante Aduanas, Kamamya declaró un costo 3 veces menor al que pagó la binacional.

El Ministerio Público tampoco indagó los claros nexos entre Long Jiang y las cabezas del Ejecutivo, que aún en época de campaña le prestó su avión privado al presidente de la República, Santiago Peña (para vacacionar) y el vicepresidente Pedro Alliana (para hacer campaña).

“Yo estoy seguro que el colega (Aguilera) hoy vino a hacer y le acaba de mandar un mensaje a los magistrados (y fiscales). Porque los magistrados que tuvieron la causa y los que podrían estar asustados por el trabajo que hicieron, el colega le acaba de mandar un mensaje; yo estoy con ustedes, tranquilos, no les vamos a juzgar”, afirmó Benítez.

Aguilera volvió a responder diciendo que por su condición de miembro del JEM no pierde su condición de legislador, sin embargo, en varias ocasiones argumentó no opinar sobre ciertos temas que involucran al cartismo, para no “preopinar” ante una eventual intervención en el JEM.

Aguilera se puso el “sayo” cuando se especuló con negociados

Durante su intervención, Raúl Benítez también recriminó el hecho de que el Gobierno de Santiago Peña prefirió la compra de pupitres chinos, ignorando la industria local y se cuestionó: "¿Qué viene después? ¿Vamos a traer constructoras extranjeras que nos hagan todas las obras públicas? Eso no creo No creo que eso hagan. Y todos sabemos por qué no van a hacer eso", dijo, especulando con que es una fuente de negociado de varios legisladores.

Llamativamente, el que reaccionó en ese momento fue el diputado Alejandro Aguilera, que incluso interrumpió el uso de la palabra en ese momento.

“El colega se tomó por aludido a las constructoras. No sé, capaz hay cosas que sabe. Se puso el saco, yo no le mencioné pero se puso el saco así perfecto y le quedó probablemente centímetro por centímetro perfecto el saco”, dijo Benítez, que luego volvió a ser amenazado con el reglamento, advirtiéndole que supuestamente no podía cuestionar a su colega.