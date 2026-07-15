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15 de julio de 2026 a la - 17:28

Tragedia en Brasil: familiares relatan que aún hay heridos graves mientras avanzan gestiones para repatriar a las víctimas

Autobús volcado en el centro de la escena, rodeado de ambulancias y rescatistas en la oscuridad de la noche.
Un bus paraguayo volcó en Santa Catarina, Brasil, dejando tres fallecidos y varias personas heridas el 15 de julio de 2026.Rede Peperi

Mientras las autoridades paraguayas y brasileñas continúan con las gestiones tras el vuelco del ómnibus que transportaba a una delegación de danza de Independencia, familiares de las víctimas informaron que varios pasajeros permanecen hospitalizados con lesiones de gravedad, aunque algunos ya fueron declarados fuera de peligro. El accidente dejó tres fallecidos confirmados y decenas de heridos.

Por Siro Benítez

El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles en el estado brasileño de Santa Catarina, cuando el colectivo que regresaba desde Gramado con integrantes de la Academia de Danzas Bethania salió de la ruta y volcó. A bordo viajaban unas 67 personas, entre bailarinas, familiares y acompañantes.

Alider Peralta, hermano de una de las víctimas fatales, relató que la familia recibió información prácticamente desde los primeros minutos posteriores al accidente gracias a una de sus hermanas, quien también viajaba en el colectivo y resultó ilesa.

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El hombre expresó que la tragedia enluta no solo a su familia, sino también a toda la comunidad de Independencia, ya que la delegación regresaba de representar al distrito en una competencia internacional de danza, donde había obtenido destacados resultados.

Rescatistas en uniformes amarillos rodean un bus volcado, asistiendo a una víctima en la carretera rodeada de vegetación.
El equipo de rescate atiende a las víctimas del accidente de bus en Santa Catarina, Brasil.

Peralta confirmó que, además de las tres personas fallecidas, varios pasajeros permanecen internados con lesiones de consideración en distintos hospitales brasileños.

Entre los casos más delicados mencionó el de una mujer que sufrió la amputación de un brazo y permanece en terapia intensiva, así como el de una niña de 11 años, también integrante de la delegación artística, quien perdió una pierna como consecuencia del violento vuelco.

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Asimismo, señaló que una médica pediatra, hija de una de las víctimas fatales, permaneció atrapada durante aproximadamente tres horas dentro de la estructura del ómnibus hasta ser rescatada por los equipos de emergencia.

Según el último reporte recibido por la familia, la profesional ya no corre riesgo de muerte y presenta una evolución favorable, aunque continúa bajo observación médica.

Ambulancia blanca en el Pronto Socorro HSJ, equipada para emergencias, en un entorno urbano tranquilo.
Hospital São José de Maravilha, de Brasil.

El familiar indicó, además, que hasta el momento no recibieron confirmación oficial sobre versiones que hablaban de una cuarta víctima fatal, por lo que esperan que no se registren nuevos fallecimientos entre los heridos.

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Respecto a la repatriación de los cuerpos, explicó que los trámites son coordinados por el Consulado paraguayo en Curitiba y otras autoridades nacionales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales. No obstante, señaló que los estrictos protocolos exigidos por las autoridades brasileñas hacen prever que la entrega de los cuerpos no pueda concretarse de inmediato, por lo que el traslado a Paraguay se realizaría probablemente entre el jueves y viernes.

Mientras tanto, familiares permanecen en permanente contacto con hospitales y autoridades consulares para seguir la evolución de los pacientes y coordinar el regreso de las víctimas al país.