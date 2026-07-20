“Mafia del asfalto”: esto dice el fiscal asignado al caso

Este lunes, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón, designó a un equipo de trabajo para llevar adelante la investigación de la causa conocida como la “mafia del asfalto”.

El equipo investigador quedó liderado por el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, acompañado de Christian Benítez y bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.

Al respecto, Piñánez confirmó que la notificación oficial se produjo recientemente y él tuvo el conocimiento de la información por parte de su equipo tras una participación en un juicio oral y público.

Tras concluir su audiencia, el agente Ministerio Público confirmó la asignación y aseguró que primeramente van a interiorizarse de la causa.

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Datos sobre la mafia del asfalto

Sobre el caso en sí el funcionario detalló que en la resolución de la Fiscalía General se mencionan “cuestiones difundidas por publicaciones periodísticas” al igual que antecedentes recopilados por el concejal municipal Pablo Callizo.

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“Vamos a interiorizarnos; es responsabilidad nuestra y obviamente haremos nuestro trabajo. Vamos a coordinar, vamos a hacer el lineamiento para los actos de investigación”, detalló.

Asimismo, no descartó convocar a las personas que hayan aportado documentaciones para explicaciones más detalladas o inclusive “coayudar” con la investigación.

Por la causa conocida como la “Mafia del asfalto”, que reveló el presunto esquema de corrupción en la Municipalidad de Asunción sobre el desvío de insumos para asfaltar un predio privado, hoy el interventor de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, Óscar Pérez, reveló que se habrían utilizado unas 80 toneladas de insumos.

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