“Mafia” habría usado 80 toneladas de asfalto, revela interventor

El caso conocido como la “Mafia del asfalto”, que reveló el presunto esquema de corrupción en la Municipalidad de Asunción sobre el desvío de insumos para asfaltar un predio privado, continúa con las investigaciones por parte de la comuna capitalina.

Según precisó el interventor de la Dirección de Vialidad, Óscar Pérez, los funcionarios implicados habrían utilizado 80 toneladas de asfalto que formaban parte de los recursos públicos.

De igual manera, reiteró que esos datos aún son preliminares, pero ese sería el monto que se habría proveído el día del hecho.

“Al concluir las investigaciones se va a poder saber si es ese el caudal o el pesaje que fuera utilizado para esas actividades irregulares. La disposición del señor intendente es de 30 días; el compromiso mío es hacerlo lo antes posible y acelerando todas las diligencias necesarias”, citó Pérez y mencionó que su idea es contar con un informe final “por lo menos en dos semanas”.

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La mafia del asfalto

Durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), el concejal Pablo Callizo ya había denunciado que funcionarios de Vialidad asfaltaron un estacionamiento privado en Sajonia, utilizando como fachada las obras de recapado que debían realizarse sobre la avenida Carlos Antonio López.

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En la sesión de la Junta Municipal, el 24 de junio pasado, el concejal expuso ante la Junta Municipal pruebas de que, entre el 3 y 16 de junio, se desviaron 70 toneladas de asfalto para el predio deportivo “Punto Perón” en Itá Enramada.

Como “pantalla”, los funcionarios habrían salido a realizar una intervención sobre Pizarro, entre Moleón Andreu y Venecia. Según Callizo, los trabajos no se hicieron sino hasta después de la denuncia. En aquella sesión, la Junta aprobó convocar al entonces director de Vialidad, Nicolás Duarte. Sin embargo, por dos sesiones seguidas, se postergó esa convocatoria.

Sin embargo, este 15 de julio, Duarte se presentó ante los concejales y negó toda responsabilidad, culpando a los funcionarios del esquema. Ante el director, Callizo denunció que el 11 de julio funcionarios de Vialidad utilizaron nuevamente maquinaria e insumos municipales para asfaltar el estacionamiento de la empresa Cóndor SACI, consumiendo otras 70 toneladas de mezcla asfáltica.

La postura del director de Vialidad generó el rechazo de los funcionarios de la dependencia, quienes tomaron el predio de la Planta Asfáltica de la dependencia exigiendo su renuncia o destitución. Ante la presión, el intendente decidió la intervención de su gestión.

El descargo de Cóndor SACI

Tras haberse hecho pública la denuncia del concejal contra la Dirección de Vialidad, la empresa Cóndor Cóndor SACI emitió un comunicado oficial deslindando toda responsabilidad en las irregularidades denunciadas. La firma dice haber contratado de “buena fe” un servicio de provisión de asfalto caliente, pagando el precio acordado a un proveedor independiente y asegura que no conocían el origen de los bienes ni los vínculos contractuales con la Municipalidad de Asunción.

En su comunicado, Cóndor dijo que contrató los servicios de “AP Construcciones - Obras Viales” de Lilian Ramona Benítez Ortiz. La empresa aseguró no haber tenido conocimiento de ningún vínculo contractual entre su proveedor y la Municipalidad, ni sobre el origen de los bienes utilizados. La firma reitera que se limitó a realizar un pago comercial por un servicio de infraestructura.

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