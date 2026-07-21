Colapso en el IPS Hospital Central: ¿Se eliminará la fila presencial?

Horas de espera, filas interminables y la frustración acumulada de miles de personas volvieron a encender las alarmas en el Instituto de Previsión Social (IPS). Durante la sesión de esta mañana, el Consejo de Administración, encabezada por su presidente Isaías Fretes, la discusión inicial giró en torno a una inconcebible aglomeración de pacientes en el Centro de Imágenes Diagnósticas del Hospital Central.

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El debate se abrió cuando las autoridades exigieron explicaciones a la Gerencia de Salud. La situación expuso una realidad indiscutible: a diario, cientos de pacientes esperan por horas para ser atendidos, ya sea en este servicio de diagnóstico o en cualquier otra especialidad médica.

Los asegurados, que desde hace mucho tiempo reclaman una solución real a la falta de agilidad en el sistema, continúan enfrentando barreras que ponen a prueba la paciencia en momentos de vulnerabilidad.

IPS expuso las razones detrás del colapso

Al dar explicaciones ante el consejo, el Gerente de Salud, Derlis León, atribuyó la aglomeración de pacientes al gran interés que generó la “maratón ecográfica”, una medida implementada para recortar las largas listas de espera que arrastraban turnos desde el año pasado.

Durante la sesión, León detalló que el objetivo de este plan es que, mediante jornadas extraordinarias que se llevarán adelante durante ocho sábados consecutivos, se logre reducir la espera a menos de 60 días.

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Como segundo inconveniente, el gerente de Salud señaló que la capacidad de respuesta se ve sobrepasada por una demanda nacional desmedida, que abarca no solo a los aportantes directos del seguro social.

“Hay una realidad y la realidad no podemos negarla, la realidad es que las filas existen, yo le he solicitado al presidente y a este Consejo se tomen todos los recaudos para que eso no vuelva a ocurrir”, expresó al respecto la consejera Mirtha Arias, representante de los Trabajadores Aportantes.

IPS promete preagendamiento remoto

Ante la insostenible situación de las filas presenciales, las autoridades anunciaron una salida tecnológica para ordenar el sistema. El gerente de Salud indicó que la única solución viable ante una oferta limitada y una demanda creciente es eliminar el sistema de filas en el lugar.

Para ello, León indicó que el IPS implementará de manera definitiva un mecanismo de pre-agendamiento remoto. Es decir, los pacientes podrán solicitar sus turnos desde sus hogares a través de la aplicación de WhatsApp o comunicándose al Call Center institucional.

León explicó a las autoridades del Consejo, que este mismo método ya se aplicó con éxito en el Hospital de Ingavi, logrando erradicar por completo las aglomeraciones físicas. “Esto no se va volver a repetir”, aseguró el gerente.