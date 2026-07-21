Fiscalía pide juicio para abogada por supuesta responsabilidad en amenazas a periodista

La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez, acusó por los hechos punibles de coacción y amenazas de hechos punibles a la abogada Zully Concepción Ortiz García (47 años) y Evelin Librada Paredes Frutos (40), en calidad de autora y coautora, respectivamente. Las mismas habrían dirigido amenazas al periodista Carlos Benítez en el marco de las publicaciones sobre la mafia de los pagarés.

En tal sentido, la agente del Ministerio Público solicitó que la causa penal se eleve a juicio oral y público. La presentación se hizo ante el juzgado penal de garantías N° 8, a cargo de José Agustín Delmás Aguiar, donde se tramita la misma desde el inicio de la pesquisa.

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De acuerdo con lo señalado por la fiscala Benítez en su escrito acusatorio, en la etapa investigativa se reunieron suficientes elementos de convicción que acreditan la actuación coordinada, entre Evelin Paredes y Zully Ortiz, con la finalidad de amenazar a periodista Carlos Benítez, director del medio periodístico “El Observador”, tras las publicaciones contra la “mafia de los pagarés”, caso en el que Ortiz está procesada.

Así también, para la Fiscalía quedó demostrado –con los elementos recogidos- que la finalidad de las acusadas fue generar miedo e intimidar al periodista condicionando así el libre ejercicio de su actividad informativa, intentando impedir que siga publicando artículos relacionados a la mafia de los pagarés, mediante las amenazas.

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La Fiscalía llegó a dicha conclusión mediante la extracción de conversaciones mantenidas por las encausadas, en sus respectivos celulares que fueron incautados. En los chats a través de aplicaciones de WhatsApp, Ortiz y Paredes, habrían coordinado las acciones a llevar a cabo.

Abogada habría instigado a su amiga a realizar amenazas

La acusación fiscal detalla que, el 23 de setiembre de 2025, el periodista Carlos Benítez denunció ante la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, Departamento Especializado en la Investigación del Cybercrimen, hechos que fueron investigados por la fiscala Ruth Benítez.

En el marco de su actividad periodística, desde el mes de octubre de 2024, el medio de Benítez venía publicando casos relacionados a la mafia de los pagarés.

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Como consecuencia de dichas publicaciones, el periodista Carlos Benítez fue víctima, el 18 de septiembre de 2025, de un hecho ocurrido en su domicilio particular, donde se efectuaron disparos con arma de fuego contra la muralla y la puerta principal de su casa. A ese acto se vinculó a la persona dueña del perfil de Facebook “Luis Alberto Quintana”, por su comentario “auto atentado” hecho en una publicación del medio.

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Además, según consta en el escrito fiscal, tres meses antes del atentado a la casa de Carlos Benítz, la persecución se intensificó con publicaciones que atentaron contra la imagen profesional y la vida privada del denunciante, así como la de su equipo de trabajo, con comentarios que se hacían durante las transmisiones en vivo de la programación del medio de comunicación.

Abogada aprovechó relación de su amiga para instigar con amenazas

Es así que, tras iniciar las investigaciones vinculadas con ese ataque con comentarios en la página del medio digital, se obtuvo información de que Evelin Paredes, fue pareja sentimental de Luis Alberto Quintana Acosta (mecánico), razón por la que hubo extrema confianza entre ellos y en consecuencia, Paredes, en cada encuentro con Quintana, se apoderaba del celular del mismo y utilizaba sus redes sociales.

Así, durante la pesquisa el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez allanó el taller mecánico de Luis Alberto Quintana Acosta, que fue detenido en la oportunidad como principal sospechoso de las amenazas contra el periodista, por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.

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Es así que, a través de la información obtenida a su vez de parte del mecánico y dueño del perfil indagado, Luis Quintana, la Fiscalía pudo llegar hasta Evelin Paredes, expareja sentimental ocasional de Quintana y, a su vez, amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Mediante las diligencias hechas se pudo observar que el contenido de las publicaciones amenazantes no habría sido publicado por Paredes, sino que ella al tener en su poder el teléfono de Quintana, contactaba con la abogada Zully Ortiz, y la última le remitía información vinculada con los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.

Además, Evelin Paredes también habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.

“Hay una bala con mi nombre”, declaró mecánico

El 28 de abril de 2026, el mecánico Luis Alberto Quintana brindó declaración testifical en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas, en atención a la situación de riesgo en la que actualmente se encuentra el mismo y que fue denunciada, durante la audiencia ante el magistrado José Agustín Delmás.

De hecho, la fiscala Ruth Karina Benítez había solicitado que la declaración de Quintana se lleve a cabo en ese carácter. Así, en caso de un eventual juicio, esta declaración será presentada como prueba en el marco de la causa penal en curso.

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Quintana expresó durante la diligencia: “Todo esto hago porque tengo miedo por mi vida y la de mi familia, desde que decidí hablar estoy recibiendo amenazas”. Añadió que constantemente es amedrentado por personas que dice él no conocer y que le “piden” que no diga nada.

En otro momento expuso lo más grave: “Me dijeron que hay una bala con mi nombre”. Quintana detalló que este tipo de mensajes los recibe a través de mensajes de texto, por WhatsApp, pero que son temporales; es decir, se eliminan luego de transcurrido un tiempo determinado o el propio remitente lo elimina tras su lectura.