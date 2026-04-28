“Hay una bala con mi nombre”, afirmó mecánico indagado por amenazas a periodista

El mecánico Luis Alberto Quintana Acosta, procesado en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas que denunció haber recibido el periodista Carlos Benítez, con relación a la mafia de los pagarés. El mismo prestó declaración testimonial en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas ante el juez Penal de Garantías N° 8 José Agustín Delmás y la fiscala Ruth Benítez.

El magistrado hizo constar en el acta que se realizó la diligencia y que los abogados de las otras procesadas Zully Ortiz y Evelin Paredes no justificaron su incomparecencia, pese a que la audiencia había sido fijada ya el pasado 23 de abril.

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En la oportunidad, el mecánico Luis Quintana manifestó que había tenido una relación extramatrimonial con la encausada, Evelin Librada Paredes Frutos. Añadió que en ese contexto de confianza, cuando se encontraban, él solía prestarle su celular a ella, que aprovechaba para utilizar las redes sociales de Quintana, especialmente Facebook.

Quintana señaló, además, que hasta que fue detenido, no tuvo conocimiento del caso relacionado a la mafia de los pagarés, ni tampoco conocía al periodista Carlos Benítez, así como tampoco conocía a la abogada Zully Ortiz; sin embargo, admitió reconocer la casa de la última, pues había llevado a su entonces pareja, Evelin Paredes, en tres ocasiones hasta el domicilio de Ortiz.

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Al declarar esto último también expuso que durante los encuentros que tuvo con Paredes logró escuchar que ella hablaba con Ortiz y que esta le contaba que “recibía mucha persecución de un periodista de algún medio que le estaba perjudicando en su carrera”. Agregó que él solo hizo hasta el 8º grado y no estudio Derecho y “desconocía las cuestiones de derecho”.

“Hay una bala con mi nombre”, declaró mecánico

La declaración del mecánico Luis Alberto Quintana se dio como anticipo jurisdiccional de pruebas, en atención a la situación de riesgo en la que actualmente se encuentra el mismo y que fue denunciada, durante la audiencia ante el magistrado José Agustín Delmás.

De hecho, la fiscala Ruth Karina Benítez había solicitado que la declaración de Quintana se lleve a cabo en ese carácter. Así, en caso de un eventual juicio, esta declaración será presentada como prueba en el marco de la causa penal en curso.

Quintana expresó durante la diligencia: “Todo esto hago porque tengo miedo por mi vida y la de mi familia, desde que decidí hablar estoy recibiendo amenazas”. Añadió que constantemente es amedrentado por personas que dice él no conocer y que le “piden” que no diga nada.

En otro momento expuso lo más grave: “Me dijeron que hay una bala con mi nombre”. Quintana detalló que este tipo de mensajes los recibe a través de mensajes de texto, por WhatsApp, pero que son temporales; es decir, se eliminan luego de transcurrido un tiempo determinado o el propio remitente lo elimina tras su lectura.

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Abogada acusada en caso mafia de los pagarés habría instigado a su amiga para lanzar amenazas a periodista

Entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas aún no identificadas atacaron con disparos contra la casa del periodista Carlos Benítez, en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blíndex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Benítez denunció este ataque y también amenazas que llegaban por redes sociales.

En el marco de esta causa, el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez llevó a cabo un procedimiento en un taller mecánico, donde fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, como principal sospechoso de realizar las amenazas contra el periodista Carlos Benítez, por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.

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Resulta que a través de elementos obtenidos dentro de la causa también se pudo llegar hasta Evelin Paredes, quien sería pareja sentimental ocasional de Luis Quintana y, a su vez, la citada sería amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Con base en esos datos, en la imputación fiscal se plantea la hipótesis de que en la relación entre Paredes y Quintana existió una sólida confianza, la cual habría sido aprovechada por la mujer en cada encuentro con el mecánico, para apoderarse del celular del mismo y realizar publicaciones en el perfil del medio digital de Carlos Benítez a través del perfil de Quintana.

Sin embargo, el contenido de esas publicaciones no habrían sido realizado por Paredes, sino que ella al contar con el teléfono de Quintana, se ponía en contacto la abogada Zully Ortiz, con quien tiene una relación de amistad, y la última le remitía información vinculada a los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.

Además, Evelin Paredes habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.