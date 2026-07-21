Juez pide extraditar a Paraguay a chileno que huyó con su hija de 2 años

El juez penal de garantías Rolando Duarte libró el exhorto a las autoridades judiciales de la República Argentina, a fin de que se pueda mantener la detención y se pueda llevar a cabo posteriormente la extradición del ciudadano chileno a territorio paraguayo, detenido días atrás en el citado país luego de huir con su hija de 2 años.

En ese contexto, el magistrado también libró oficio a la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente de la Dirección de Asuntos Legales y la Embajada de la República de Argentina en Paraguay, se remita en carácter de urgencia el pedido de extradición con relación al chileno.

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Esto se da en el marco del pedido hecho por los fiscales María Angélica Insaurralde y su coadyuvante fiscal Aldo Cantero, a través del Dictamen fiscal N° 11, para que se libre el exhorto a las autoridades judiciales de Argentina para solicitar por conducto Diplomático, mantener la detención preventiva y posteriormente la extradición a Paraguay del ciudadano chileno.

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Cabe señalar que el fiscal Aldo Cantero, entonces interino de su colega María Angélica Insaurralde, había imputado al hombre de nacionalidad chilena, de 39 años, por los hechos punibles de desacato a una orden judicial y violación del deber de cuidado. En este caso, también está investigada la abuela paterna.

Padre habría intentado llegar a Chile con su hija

Según los antecedentes, una niña de 2 años fue reportada como desaparecida el 9 de julio, luego de que su madre denunciara que el padre de la misma no la regresó, en el marco del régimen provisorio de relacionamiento (de 3 horas) establecido judicialmente.

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El padre reside en Chile, país al que intentó llevar a su niña de manera ilícita, ya que para este tipo de casos existe una legislación para el relacionamiento de los progenitores con sus hijos. Finalmente, tanto la niña como el padre fueron encontrados en una terminal de buses de Resistencia, Argentina.

Según Cristian Durán, del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chaco, Argentina, tras recibir la alerta de las autoridades paraguayas, tuvieron conocimiento de que ambos llegaron a la terminal a través de un bus proveniente de Clorinda, Formosa.

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“Gracias a las cámaras de la terminal se pudo dar que la niña con su padre andaban acá por la terminal, habían llegado de un colectivo proveniente de Clorinda, Formosa y que en base a eso se averiguó en las empresas y el sujeto había sacado un pasaje para él y para su hija hacia la provincia de Mendoza, que está lindante a Chile, porque ellos tienen nacionalidad chilena, tanto el padre como la niña, que es de madre paraguaya”, precisó.

Juzgado rechazó restitución internacional

El pasado 17 de julio se informó que en el caso de la niña de 2 años, cuyo padre la llevó ilegalmente a Argentina, la jueza Nathalia Ortellado resolvió no hacer lugar a la restitución internacional.

La mencionada instancia, solicitada originalmente por una defensora pública civil ante el Fuero de la Niñez y Adolescencia del tercer turno de Asunción, actuaba en representación del padre.

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La intención del extranjero, quien había presentado la demanda en contra de la madre, era lograr que la menor permaneciera con él.

Sin embargo, la mencionada jueza no hizo lugar a la restitución y también dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares dictadas una vez que todas las partes estén notificadas.