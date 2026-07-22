Ataque a puesto policial: Rolón designa a fiscales especializados para apoyar en investigación

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, había asignado la investigación al fiscal de Canindeyú Óscar Paredes, relacionada al ataque perpetrado contra el Puesto Policial N° 4 de Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, por personas no identificadas aún y registrado en horas de la noche del martes.

Este miércoles, el titular del Ministerio Público designó, mediante la Resolución FGE N° 2690/2026, a los fiscales Federico Delfino Gines y Lorenzo Lezcano Sánchez, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas y Terrorismo, conocida también como Antisecuestro, para coadyuvar en la pesquisa al fiscal Paredes.

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Esta determinación la tomó Emiliano Rolón luego de la comunicación hecha por el fiscal adjunto Diego Arzamendia, encargado del Área XIII – departamento de Canindeyú, sobre la necesidad de incorporar a más profesionales investigadores para la realización de diligencias.

Actualmente la causa en curso está caratulada como “Ministerio Público c/ personas innominadas s/ supuesto hecho de homicidio doloso y otros”. Conforme vaya avanzando la investigación y se identifiquen a los responsables del hecho, la denominación de la causa será actualizada.

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Grupo armado quemó comisaría y mató a policías

Un grupo comando de entre 20 y 30 hombres armados atacó en la noche del martes el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito. El brutal ataque dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos policías y un funcionario de la dependencia, además de la sede policial y varios rodados incendiados.

Los fallecidos fueron identificados como los suboficiales Atilio Martínez Barrios y Herminio Ojeda González y el civil Josemar Escobar Piris, quien se desempeñaba como secretario de los agentes policiales de ese puesto.

Todos fueron sorprendidos por los criminales cuando se encontraban al costado del puesto policial.

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El suboficial mayor Víctor Gavilán, de 47 años, es el sobreviviente, quien estaba dentro de una patrullera y, según la Fiscalía, “se hizo el muerto” para sobrevivir.

Paralelamente, otro agente que se encontraba alistándose para el relevo de la guardia logró huir por la parte trasera sin sufrir ninguna herida. Se habla de una gran cantidad de atacantes, entre 15 y 20, aunque aún no se han brindado mayores detalles.

CODI duda que atacantes sean del EPP

El general de brigada Alberto Gaona, líder del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), dijo en entrevista con ABC Cardinal que todos los movimientos de esta fuerza se realizan en base a la misión institucional de la organización y las operaciones responden a datos que les provee el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI).

En ese sentido, señaló que su principal misión se aboca a la búsqueda de miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el interior de grandes reservas, entre las que citó Mbaracayú, Morombí y Guaraní.

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Tras el ataque al puesto policial, una de las sospechas más fuertes sobre la autoría del ataque recae sobre los terroristas del EPP. Sin embargo, para el jefe del CODI -que si bien no quiere descartar ninguna hipótesis-, es muy improbable que los responsables sean miembros de ese grupo criminal.

Además, según su conocimiento y las últimas informaciones que manejan sobre el grupo armado, sus integrantes no se caracterizan por utilizar escopetas en este tipo de operaciones. Por otro lado, según los datos que manejan, el EPP no tiene en sus filas más de 15 personas, por lo que le resulta muy difícil creer que hayan logrado reclutar más “soldados” en los últimos tiempos.