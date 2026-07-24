“El hospital no da abasto”: médico revela el crítico panorama que enfrenta el HNI

El Hospital Nacional de Itauguá atraviesa una de las peores crisis de los últimos años. A la escasez de medicamentos, insumos y recursos humanos se suma una infraestructura deteriorada que ya no soporta la creciente demanda de pacientes provenientes de todo el país.

El doctor Junior Gaona, médico del centro asistencial, confirmó que las imágenes viralizadas en redes sociales, donde se observa a pacientes siendo atendidos en los pasillos del área de urgencias, reflejan la realidad cotidiana del hospital. Según afirmó, el servicio está completamente saturado y los profesionales trabajan con recursos insuficientes para responder a la demanda.

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Un hospital sobrepasado por la cantidad de pacientes

Gaona explicó que la situación crítica no es nueva, sino el resultado de años de falta de inversión y mantenimiento.

Recordó que durante la pandemia los trabajadores de salud fueron considerados “héroes”, pero sostuvo que hoy continúan enfrentando enormes desafíos sin que las condiciones de trabajo hayan mejorado.

“El médico tiene que encontrar la forma de atender con las herramientas que tiene. Muchas veces el paciente necesita un insumo básico y debe comprarlo por su cuenta. Cuando responde que no tiene dinero, buscamos alguna manera de ayudarlo porque no podemos dejar de asistirlo”, expresó.

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El profesional lamentó que quienes llegan al Hospital Nacional son, en su mayoría, personas de escasos recursos que depositan en el personal de blanco la esperanza de salvar su vida o la de un familiar.

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Hasta 300 pacientes por día solo en urgencias

El médico detalló que únicamente los servicios de Clínica Médica y Emergentología reciben entre 250 y 300 pacientes en cada guardia de 24 horas.

A esa cifra se suman otros 70 a 80 pacientes diarios en Cirugía General y una cantidad similar en Traumatología, lo que supera ampliamente la capacidad instalada del hospital.

Indicó que el área de cirugía, donde fueron tomadas las fotografías que se viralizaron, es el punto de ingreso de los pacientes antes de ser distribuidos a las diferentes especialidades, motivo por el cual el hacinamiento se volvió una constante.

Faltan desde guantes hasta catéteres

Además de la sobrecarga asistencial, Gaona denunció la carencia de insumos considerados básicos para cualquier atención médica.

Según explicó, con frecuencia faltan guantes, jeringas, catéteres y otros materiales indispensables para realizar procedimientos rutinarios, obligando a los pacientes a adquirirlos fuera del hospital.

Cuando los usuarios manifiestan que no cuentan con dinero, aseguró que médicos y enfermeros intentan encontrar alternativas para no suspender la atención.

El profesional también destacó el esfuerzo del personal sanitario, de enfermería e incluso de los guardias de seguridad, quienes colaboran para organizar la atención en medio del colapso del servicio.

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Piden mayor presupuesto y soluciones inmediatas

Gaona sostuvo que el Hospital Nacional requiere una redistribución de sus servicios, mejoras urgentes en infraestructura y una provisión constante de medicamentos e insumos mediante nuevas licitaciones.

Aunque reconoció que existe un proyecto para construir un nuevo hospital, advirtió que esa obra llevará tiempo y que los pacientes necesitan respuestas inmediatas.

También reclamó una mayor asignación presupuestaria desde el Ministerio de Salud Pública, al recordar que el Hospital Nacional de Itauguá es un establecimiento de cuarto nivel que recibe derivaciones de todo el país, incluso desde hospitales recientemente inaugurados que no cuentan con personal especializado para realizar procedimientos complejos.

“La salud está precarizada”

El médico calificó como de “abandono” el estado actual del Hospital Nacional y cuestionó la falta de mantenimiento de la infraestructura.

Incluso mencionó que dentro del predio circulan perros entre las áreas donde permanecen pacientes internados, una situación que también quedó registrada en fotografías difundidas en redes sociales.

Finalmente, invitó a las autoridades sanitarias a recorrer personalmente el hospital para conocer la realidad que enfrentan pacientes y trabajadores.

A su criterio, el sistema público de salud atraviesa una profunda precarización y, mientras no exista una respuesta estructural por parte del Ministerio de Salud, el personal seguirá sosteniendo la atención con recursos limitados y apelando al esfuerzo propio para evitar que los pacientes queden sin asistencia.