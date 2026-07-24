Hospital Virtual ¿Cómo avanza la renovación de recetas por videoconsulta?

El Hospital Virtual del Instituto de Previsión Social (IPS) cumplió su tercera semana de implementación gradual, con la promesa de transformar digitalmente la atención médica y descomprimir los centros asistenciales de la previsional. La nueva modalidad apunta -por el momento- a resolver un trámite históricamente engorroso: la renovación de protocolos para el retiro de medicamentos para pacientes con patologías crónicas.

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En esta etapa inicial, el servicio está focalizado en asegurados mayores de 55 años que requieren el seguimiento de tratamientos prolongados —como diabetes o hipertensión— que cada seis meses, deben actualizar sus recetas para retirar sus fármacos.

De acuerdo con los datos de la Gerencia de Salud, hasta su tercera semana de funcionamiento el equipo operativo envió 600 mensajes y ejecutó 1.283 llamadas telefónicas para contactar de manera directa a los beneficiarios. Como resultado, 335 pacientes fueron agendados y 309 concretaron con éxito su atención mediante videoconsultas, logrando renovar sus recetas sin necesidad de trasladarse a un establecimiento de salud.

IPS quiere llegar a 10 mil pacientes con Hospital Virtual

El gerente de Salud del IPS, Derlis León, explicó que el proyecto se encuentra en una fase de inducción y evaluación constante para retroalimentarse de la experiencia de médicos y pacientes.

León indicó que la meta a corto plazo es escalar hasta alcanzar las 7.000 videoconsultas mensuales y extender de forma progresiva el servicio a un universo inicial estimado de 100.000 pacientes crónicos mayores de 55 años.

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El gerente de Salud puntualizó que en una segunda etapa se prevé ampliar el rango etario para incorporar a asegurados de 40 años en adelante y, en una tercera etapa abrir el sistema de consultas virtuales para cualquier asegurado en edad laboral que requiera atención clínica general.

Hospital Virtual y los canales de contacto

El Hospital Virtual opera de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00. Para acceder a las prestaciones, el IPS recuerda a los asegurados la importancia de responder a los mensajes o llamadas procedentes de la línea oficial y exclusiva 0962-152-152, a través de la cual se coordinan los turnos.

Con este sistema, la institución busca evitar que los adultos mayores deban enfrentarse a largas esperas en los centros médicos o a demoras en el call center meramente para la obtención de un documento de renovación farmacéutica.