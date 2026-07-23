IPS aprobó reprogramación de G. 182 mil millones para asegurar medicinas

En su sesión de esta mañana, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) liderado por Isaías Fretes, dio luz verde a la primera gran reprogramación presupuestaria del 2026. Con una transferencia de créditos que asciende a G. 182.377.956.870, la previsional busca ejecutar una profunda “reingeniería financiera” orientada, casi en su totalidad, a oxigenar el Fondo de Salud y Maternidad para garantizar la atención a los asegurados.

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Durante la reunión, la Gerencia de Administración Financiera expuso que la urgencia principal de esta movilización de fondos responde a las necesidades críticas de los establecimientos sanitarios. El 98,34% de los G. 182 mil millones, se inyectará directamente en las farmacias y quirófanos del IPS.

IPS presentó de ejecución presupuestaria

Específicamente, los miembros del consejo autorizaron una inyección para la compra de medicamentos (objeto de gasto 352) y la compra de insumos médico-quirúrgicos (objeto de gasto 358), buscando mitigar las históricas carencias del sector y mantener la funcionalidad operativa de la red de salud.

Gladys Vera, gerente de Administración Financiera, explicó al Consejo que el presupuesto actual del IPS es de poco más de 13 billones de guaraníes. Del total, G. 6.347.983.657.941, un 48,09%, se destinan a servicios de prestaciones sanitarias; G. 6.385.106.032.434, un 48,37%, se destinan a gestión para jubilados y pensionados; y G. 467.065.260.973, un 3,54%, van a la administración central.

“Esta reprogramación o transferencia de créditos es en especial para estar reforzando en algunos casos el pago de presupuesto, pagar deudas, reservas para inicios de llamados y para emitir certificados de disponibilidad presupuestaria para órdenes de contratos en marcha”, expresó Vera.

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Nivel de ejecución presupuestaria de IPS

En su informe, la gerente de Administración Financiera detalló, que a la fecha, en el Fondo 1 (Administración Central) se tiene disponibilidad del 60% del monto asignado; en el Fondo 2 (Servicios de Prestaciones Sanitarias), una ejecución del 74% y disponibilidad restante del 26%, y en el Fondo 3 (Gestión para Jubilados y Pensionados) una disponibilidad del 50% de los fondos. Afirmó que a nivel general, el IPS ya ejecutó el 61% de su presupuesto, igual a G. 8.082.187.838.717.

Vera precisó: “tenemos que considerar que dentro de ese saldo restante, tenemos que prever el pago al grupo 100, que es el pago a funcionarios y pago de obligaciones financieras. Necesitamos hoy reforzar, dentro del programa de salud, los objetos de gastos mencionados (medicamentos e insumos)”.

Reprogramación mejorará infraestructura y áreas críticas

Carolina González, directora de Contabilidad y Presupuesto, explicó por su parte que la reprogramación no solo contempla fármacos. La reprogramación presupuestaria también se destinará al pago de energía eléctrica, agua, servicios de comunicación, papel, cubiertas (para automóviles), viáticos, consultorías, servicios gastronómicos, asesoramiento de investigación, servicios bancarios, honorarios profesionales entre varias otras áreas.

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González mencionó también el mantenimiento de equipos de altísima sensibilidad. Entre ellos destaca la adecuación de la planta de oxígeno del Hospital Central y la reparación del sistema de climatización de la Terapia Intensiva Pediátrica, dos áreas que no admiten pausas operativas.

“Tenemos un total para reprogramar de G. 179.354.364.870 para el Fondo de Salud”, precisó la funcionaria.

El pleno del Consejo, coincidió en la necesidad de agilizar estas transferencias financieras para no resentir el servicio que reciben miles de aportantes y jubilados a nivel nacional. A diario, los aportantes del seguro social realizan desesperados reclamos debido a la falta de medicamentos, que obliga a realizar millonarios gastos de bolsillo o eventos solidarios como polladas.