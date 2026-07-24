IPS: tras años de desidia, obras en lavandería avanzan un 30%

En mayo pasado, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, anunció que se consiguió unos G. 700 millones para la reparación de máquinas del sector de lavandería del Hospital Central que estaban sin funcionar desde hace tres años por averías.

“Encontramos una enorme irregularidad que nunca debió haber pasado”, dijo en ese momento el presidente del IPS. “¿Cómo la misma institución que se encarga de cuidar la salud de sus asegurados va a exponer a condiciones laborales inadecuadas a su propio personal?”, cuestionó.

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Esta tarde, desde el seguro social se anunció que las obras para mejorar el servicio de lavandería avanzan conforme lo anunciado hace dos meses.

Lavandería del IPS: se apuesta por la bioseguridad

Desde el seguro social destacaron que luego de tres años de desidia absoluta, el servicio ya se encuentra operando bajo el sistema de barrera sanitaria. Este método implementa un circuito bidireccional completamente separado que impide cualquier contacto entre la ropa sucia y la limpia, anulando por completo el riesgo de contaminación cruzada.

“Esta reconversión tecnológica y de infraestructura busca asegurar la bioseguridad del entorno hospitalario y optimizar los servicios de apoyo en beneficio directo de todos los asegurados”, señalaron desde el IPS.

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Al asumir el cargo, el titular del IPS había calificado de “inadmisible” la situación en la lavandería del Hospital Central, señalando tanto la exposición del personal a condiciones laborales inadecuadas como las graves irregularidades que mantuvieron inoperativo al sector durante tres años.