Municipalidad de Asunción prefiere alquilar camiones que comprar 6 nuevos

La Municipalidad de Asunción, bajo la gestión de Luis Bello (ANR-cartista), apura una millonaria ampliación de contrato para el arrendamiento de camiones recolectores de basura. El municipio ejecuta esta medida en medio de una severa crisis financiera y también una crisis en el servicio de recolección de residuos, heredadas de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Los fondos destinados a este servicio temporal equivalen a la adquisición definitiva de una flota propia de vehículos compactadores de desechos de última generación. Paralelamente, Bello culmina un cuestionado proceso de compra directa de 11 camiones, cuya entrega se daría en los próximos días, según prometió su Gabinete.

El millonario despilfarro: G. 6.376 millones en alquileres temporales que equivalen a una flota propia

El monto total de la operación de alquiler asciende a G. 6.376 millones. Esta cifra se licuará en contratos provisionales en vez de incrementar el patrimonio municipal. Tomando como base los precios referenciales de la propia Intendencia en su compra directa, un camión recolector de eje sencillo nuevo cuesta G. 1.066 millones. Así, con el dinero del arrendamiento se podrían comprar 6 de estas unidades.

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Si la preferencia técnica de Servicios Urbanos se orientara hacia equipos de mayor volumen, la ecuación financiera sigue desnudando un perjuicio. En los precios referenciales para la compra municipal, cada camión compactador de doble eje tiene un valor fijado de G. 1.536 millones. O sea, el presupuesto que irá a las empresas arrendatarias cubriría la compra de 4 camiones pesados propios.

El dictamen para la prórroga del alquiler, que las comisiones de Legislación e Infraestructura de la Junta Municipal recomiendan aprobar de urgencia, beneficia de forma directa a las firmas Depósito San Cristóbal y El Palacio S.A. La intención se vio frustrada ayer, miércoles, por la maniobra cartista que evitó el inicio de la sesión. La operación busca extender este negocio del arrendamiento hasta diciembre. El periodo de prórroga coincide con el arribo anunciado de los rodados gestionados como compra directa por el Ejecutivo.

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Grau denuncia compra directa de G. 13.606 millones para eludir controles

El concejal Álvaro Grau (PPQ) lanzó duras críticas contra la administración de Luis Bello por implementar en paralelo este esquema de adquisiciones. El legislador calificó el trámite de “chicanero” y argumentó que el uso de la vía directa fue fríamente planificado por el equipo del intendente con el objetivo de eludir las normativas de control de la Junta Municipal.

Grau denunció que Bello optó por evitar una licitación pública abierta. Esta decisión anuló de forma premeditada la libre competencia entre los oferentes del rubro. El municipio pretende desembolsar G. 13.606 millones en camiones adquiridos puenteando al legislativo comunal. Según Grau, los mismos proveedores ya habían ofertado previamente las unidades a precios sustancialmente menores en el mercado local.

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El edil extendió su preocupación a la calidad del equipamiento que recibirá la ciudadanía en los barrios. Señaló que una de las empresas adjudicadas provee camiones de origen chino. Según el denunciante, el expediente carece de información clara y fehaciente sobre el stock real de repuestos, las garantías técnicas y los planes de mantenimiento. Grau criticó además que la Intendencia haya evitado responder a más de 70 protestas y consultas ignoradas planteadas contra el proceso de adjudicación.

La intervención de Nenecho y el desvío de G. 512.000 millones de bonos

Durante el proceso de intervención sobre la gestión anterior, de Óscar “Nenecho” Rodríguez, el interventor, Carlos Pereira, documentó el año pasado que, mediante “terribles prácticas ilegales” Nenecho desvió G. 512.000 millones desde las cuentas bancarias de los bonos G8, que debían financiar obras de infraestructura, para gastos corrientes.

Además de salarios, Pereira detectó que G. 13.000 millones de ese dinero desviado, se esfumaron en “servicios fantasma”. Parte de eso se usó en el pago del alquiler de camiones recolectores de basura que, según el interventor, no tenían registros de operadores ni hojas de ruta claras.

En agosto, ante la contundencia del informe del interventor y presionado, Nenecho renunció al cargo y la mayoría colorada colocó a Luis Bello en su reemplazo. Como concejal y presidente de la Junta Municipal, Bello había conformando la mayoría cómplice de 14 concejales que le aprobó los balances 2023 y 2024 de Nenecho, pese a la denuncia de ABC sobre el desvío de bonos. Luego, como intendente, Bello mantuvo este esquema de alquileres privados ante la inoperatividad de la flota propia.

Para las elecciones municipales de octubre, el Partido Colorado postula a Camilo Pérez (ANR-cartista), representante del cartismo, el mismo sector que instaló a Rodríguez y Bello en la Intendencia. Según concejales de la oposición, de ganar Pérez los asuncenos vivirían la tercera parte de la misma historia.