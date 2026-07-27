IPS colapsado: asegurados dicen que Isaías Fretes es un “ñe’ẽ rei”

Pese a los discursos optimistas y las constantes promesas de optimización en la atención sanitaria lanzadas desde la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS) a cargo de Isaías Fretes, la realidad que se vive en los pasillos de la previsional dista mucho del relato oficial.

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Asegurados y jubilados, quienes sostienen el sistema mes a mes con sus sacrificados aportes, continúan atravesando un calvario cotidiano caracterizado por la escasez crónica de fármacos, sistemas de comunicación inoperantes y una preocupante falta de profesionales médicos que debilita aún más los servicios de salud.

Las denuncias, que se multiplican diariamente, desnudan un panorama de abandono institucional donde los pacientes crónicos son los más golpeados.

IPS con farmacias desabastecidas y recetas sin respuesta

El faltante de medicamentos esenciales se ha vuelto una constante insostenible en el Hospital Central, el Hospital 12 de Junio, la Clínica Boquerón y otras unidades periféricas. Los asegurados denuncian que las farmacias del ente previsional responden sistemáticamente que no hay stock, obligando a los pacientes a comprar de sus propios bolsillos insumos básicos que el seguro social les debería garantizar.

La indignación se refleja en testimonios ciudadanos como el de Jackie Cresta, quien expresó con impotencia: “Todo es receta para comprar lo que te dan en IPS. Una pena y una vergüenza lo que uno pasa después de tantos años de aporte”.

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La lista de remedios faltantes incluye fármacos vitales para patologías crónicas, cuyos usos específicos reflejan la gravedad de la situación:

Semaglix (Semaglutida): Utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el control de la glucemia, además de ayudar en la reducción de riesgos cardiovasculares.

Nebivolol: Betabloqueante recetado para la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca.

Telmisartan y Losartán: Medicamentos fundamentales para controlar la presión arterial alta y proteger los riñones en pacientes hipertensos y diabéticos.

Atorvastatina: Estatina recetada para reducir los niveles de colesterol malo y triglicéridos, previniendo infartos y accidentes cerebrovasculares.

Dapagliflozina (Dapaglips): Fármaco indicado para tratar la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica.

Calcio con Vitamina D: Suplemento esencial para la prevención y tratamiento de la osteoporosis y el fortalecimiento óseo.

Espironolactona: Diurético ahorrador de potasio utilizado en insuficiencia cardíaca, hipertensión y retención de líquidos.

Enbrel (Etanercept): Medicamento biológico de alto costo destinado a enfermedades reumatológicas graves como la artritis reumatoide.

Diclofenac e Ibuprofeno: Antiinflamatorios y analgésicos básicos para dolores moderados.

Ante este panorama desolador, la frustración ciudadana apunta directamente a la cúpula directiva. Diana Silveira fue categórica al manifestar: “No hay remedios, nunca te dan nada. Este Isaías Fretes es un ñe’ẽ rei (habla en vano). Mi mejor amiga falleció después de haberle hecho gastar millones. Nos espera lo mismo o peor”.

A esto se suman temores que se están generando sobre restricciones que podrían darse en cobertura médica, considerando la difícil situación del IPS. Marina Zorrilla, indicó que existe mucha incertidumbre sobre la atención que brinda el seguro social a los beneficiarios, es decir, familiares adheridos. “Es un temor que todos ya tenemos, que quiten ese beneficio. IPS se está derrumbando, no tiene dinero para las prestaciones por las que pagamos”.

Un laberinto burocrático: Call center colapsado

A todos los males que ya recaen sobre el IPS, se suma la odisea de conseguir una cita médica, que según los asegurados, se ha convertido en una misión casi imposible pese a las mejoras digitales. Esta mañana, el colapso del sistema telefónico, especialmente de la línea 180, generó -una vez más- desesperación y quejas entre los asegurados.

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Basilio Torres relató el calvario de intentar comunicarse: “Después de una hora de estar marcando funciona, tu lugar es 298. Cuando por fin, después de horas de espera, se dignan a responder tu llamada, ya no hay turno disponible”.

En la misma línea, asegurados como Blanca Galeano y Ana Sánchez denunciaron que en los últimos días se registraron cortes automáticos y falta absoluta de respuestas, pese a que el IPS anunció recientemente, que la atención actualmente se realiza de lunes a domingos.

Movilización ciudadana contra el IPS

Ante la falta de respuestas efectivas por parte de la administración de Isaías Fretes y el hastío generalizado por el derrumbe de los servicios de salud, asegurados, jubilados y sindicatos de trabajadores se preparan para llevar a cabo una gran movilización el día de mañana.

La protesta se llevará a cabo desde 08:00 frente al Congreso Nacional. Durante la manifestación, los sectores afectados exigirán el urgente tratamiento del proyecto de ley de emergencia sanitaria del IPS, presentado por el senador Juan Afara. Bajo la consigna “¡El IPS es de los trabajadores y asegurados!”, la convocatoria busca defender el derecho a una atención digna y oportuna frente al crítico desabastecimiento farmacéutico y el colapso administrativo.