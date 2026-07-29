Colegio sin luz: ante falta de respuesta del MEC, comunidad apela a colecta para reparar transformador

El incidente ocurrió el pasado sábado 18 de julio, en pleno receso de invierno. Una fuerte explosión destruyó por completo las bobinas internas y cuatro fusibles del transformador de la institución. Debido a que el equipo se encuentra ubicado dentro del predio escolar, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) argumentó que no le corresponde intervenir ni realizar reparaciones en el sitio.

El director del establecimiento, Dionisio Benítez, explicó que el problema fue reportado desde el primer día a la Supervisión Pedagógica, la Dirección Capital y la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sin embargo, ante la inacción del ministerio, el plan de contingencia actual solo permite mantener a los estudiantes en un horario reducido para aprovechar la luz natural antes de que oscurezca. A pesar del dictado de talleres lúdicos, la asistencia escolar cayó al 70% y el desarrollo del programa académico se encuentra fragmentado.

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Aporte voluntario ante inoperancia ministerial

Frente al silencio estatal y la urgencia de reanudar la escolaridad normal para más de 1.000 alumnos, la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) y el Equipo de Gestión Institucional (EGIE) tomaron la iniciativa de buscar una solución en el sector privado.

El presupuesto más accesible conseguido por la cooperadora para la reparación del equipo asciende a G. 16.000.000. Para cubrir este monto, la ACE propuso un aporte voluntario de G. 25.000 por familia, esperando recaudar los fondos necesarios entre hoy y mañana.

“El compromiso de la empresa es que, al entregarle el 50% del pago, ese mismo día nos traen un transformador en préstamo, retiran el averiado y recuperamos la energía de inmediato. Luego tenemos ocho días de plazo para saldar el resto mientras reparan el nuestro”, precisó Richard Manuel Ismael, tesorero de la ACE.

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La brecha entre el discurso oficial y la realidad

El representante de los padres lamentó la falta de respaldo del MEC y cuestionó el discurso sobre la gratuidad educativa, señalando que la infraestructura diaria requiere sostenerse con aportes de la comunidad ante la ausencia del Estado.

Explicó que la ACE tiene una cuota social establecida por estatuto en G. 250.000 que, según dijo, los padres pueden abonar durante el año en la medida de sus posibilidades. En ese sentido, indicó que este año ni el 30% llegó a pagar dicho aporte.

“Nosotros tenemos un costo en personal, tenemos un costo de casi doce millones y medio al mes más IPS. Aparte de eso, tenemos un costo de casi cuatro millones al mes de artículos de limpieza. Y todavía no entramos en reparaciones y esas cosas”, dijo.

Finalmente, en lo que respecta a la iniciativa de juntar el dinero para la urgente reparación del transformador, señaló que la respuesta, en mayor medida, es favorable.

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