MEC: colegio Pablo Ávila suspende clases “normales” por falta de electricidad

Las clases reiniciaron ayer en las instituciones educativas de todo el país, luego de las vacaciones de invierno que concluyeron el viernes 24 de julio, según lo establecido en el calendario oficial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Sin embargo, el regreso no fue igual para todos. Por ejemplo, niños de cuatro escuelas indígenas de Puerto Pinasco dan clases prácticamente sentados en el piso ante la ausencia de mobiliario escolar. Usan tablas de madera sostenidas con ladrillos huecos como bancos improvisados y posan sus cuadernos sobre sus pequeños regazos para tomar apuntes.

Otra realidad es la del Colegio Nacional Pablo L. Ávila ubicado en el barrio San Pablo de Asunción, donde unos 1.000 estudiantes volvieron con una desagradable sorpresa, al encontrarse que el centro educativo no cuenta con energía eléctrica, por la explosión el transformador que provee de energía al colegio. El transformador explotó la semana pasada, y en la institución desde hace días que están en esta situación, pese a los esfuerzos de la dirección por resolver el problema.

El director del colegio, Dionisio Benítez Cantero, aseguró que esperaban una solución para el viernes pasado, sin embargo, lastimosamente retomaron las actividades sin la provisión de energía. “Por las inclemencias del tiempo no se pudo y nos encontramos en esta situación”, indicó.

Colegio del MEC sin luz: la solución temporal ante la falta de energía

El director del colegio, Dionisio Benítez Cantero, indicó que si bien hay “actividad normal”, lo que realizan son actividades lúdicas y en horarios diferenciados, hasta tanto se resuelva la falta de energía.

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Afirmó que estas alternativas fueron aprobadas por el Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EGIE), conformado por representantes de padres, docentes y estudiantes. “Por ende las actividades están supervisadas por las instancias superiores”, alegó.

No obstante, un grupo de padres lamentó que un inconveniente de estas características, no pueda resolverse a tiempo para que sus hijos den clases con normalidad, considerando que ya deberían estar aprendiendo contenidos nuevos en esta segunda etapa del año lectivo.

Las familias indicaron que solicitaron al MEC -que tiene al ministro de Educación, Luis Ramírez, al frente-, la posibilidad de adquirir un nuevo transformador, pero que recibieron una rotunda respuesta negativa. Las autoridades aseguran que no cuentan con recursos para realizar la compra.

MEC: familias exigen solución para volver a clases normales

Las familias denunciaron la falta de interés por parte de las autoridades para resolver la falta de energía eléctrica en el emblemático centro educativo de la capital, ubicado a menos de dos kilómetros de la Estación de Buses de Asunción (EBA).

“Tenemos Itaipú, la Ande, pero al parecer tampoco existe interés o prioridad para que nuestros hijos puedan aprender en óptimas condiciones”, denunciaron.