Atención conductores: anuncian cierres en la Costanera Norte este domingo

De acuerdo con la información oficial difundida, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intervendrá el carril de salida de la capital entre las 08:00 y las 12:00 para realizar trabajos de señalización horizontal. Durante este lapso, se aplicarán cortes totales en el sector de obras y cierres parciales (media calzada) en los tramos contiguos.

El carril de entrada a la capital permanecerá habilitado, aunque las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la presencia de obreros y máquinas.

Las labores forman parte de la etapa final del proyecto de soterramiento de la línea de transmisión de 220 kV, llevado a cabo por el MOPC, bajo la ejecución del Consorcio Tocsa-Tecnoedil y con la fiscalización técnica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

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Desvíos e itinerario alternativo

Para los automovilistas y motociclistas que se desplacen con dirección a la salida de Asunción, se estableció el siguiente trayecto de desvío:

Desvío principal : a la altura de la rotonda de la Costanera Norte

Conexión : giro hacia la Avenida General Máximo Santos

Reincorporación: continuación por la Avenida Artigas para proseguir hacia Luque, Mariano Roque Alonso o la Transchaco

La zona estará cubierta por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción para guiar el flujo vehicular, sumado a señalización provisoria colocada en los accesos.

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Reprogramación en caso de mal tiempo

El MOPC aclaró que el operativo dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de registrarse lluvias, alta humedad o factores que impidan el secado adecuado de la señalización horizontal, los trabajos quedarán reprogramados para el miércoles 5 de agosto, en horario nocturno (de 21:00 a 00:00).

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