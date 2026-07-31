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31 de julio de 2026 a la - 15:27

Atención conductores: anuncian cierres en la Costanera Norte este domingo

Fracción A3 de la Costanera Norte que el intendente, Luis Bello (ANR-HC).
Fracción A3 de la Costanera Norte.Pedro Gonzalez

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este domingo 2 de agosto se llevarán a cabo trabajos de señalización horizontal en la salida de Asunción, por lo que el tránsito sobre las avenidas José Asunción Flores y Costanera Norte sufrirá restricciones temporales.

Por ABC Color

De acuerdo con la información oficial difundida, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intervendrá el carril de salida de la capital entre las 08:00 y las 12:00 para realizar trabajos de señalización horizontal. Durante este lapso, se aplicarán cortes totales en el sector de obras y cierres parciales (media calzada) en los tramos contiguos.

El carril de entrada a la capital permanecerá habilitado, aunque las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la presencia de obreros y máquinas.

Las labores forman parte de la etapa final del proyecto de soterramiento de la línea de transmisión de 220 kV, llevado a cabo por el MOPC, bajo la ejecución del Consorcio Tocsa-Tecnoedil y con la fiscalización técnica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

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Desvíos e itinerario alternativo

Para los automovilistas y motociclistas que se desplacen con dirección a la salida de Asunción, se estableció el siguiente trayecto de desvío:

  • Desvío principal: a la altura de la rotonda de la Costanera Norte
  • Conexión: giro hacia la Avenida General Máximo Santos
  • Reincorporación: continuación por la Avenida Artigas para proseguir hacia Luque, Mariano Roque Alonso o la Transchaco
Anuncio informativo sobre cierre en Avenida Costanera Norte con flechas de desvío y horarios especificados.
El MOPC comunica desvíos y cierres en la Avenida Costanera Norte de Asunción el 2 de agosto entre 8:00 y 12:00.

La zona estará cubierta por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción para guiar el flujo vehicular, sumado a señalización provisoria colocada en los accesos.

Reprogramación en caso de mal tiempo

El MOPC aclaró que el operativo dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de registrarse lluvias, alta humedad o factores que impidan el secado adecuado de la señalización horizontal, los trabajos quedarán reprogramados para el miércoles 5 de agosto, en horario nocturno (de 21:00 a 00:00).

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