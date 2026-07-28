Millonaria licitación del MOPC para Concepción: desde el acceso a Paracel hasta otras vías estratégicas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó el llamado N.° 07/2026 para rehabilitar y mantener los accesos estratégicos a la ruta PY22, en el departamento de Concepción.

Se trata de una Licitación Pública Internacional, con un precio referencial de G. 269.224 millones, para intervenir más de 37 km. El proyecto será financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Las ofertas se recibirán el próximo 6 de agosto. La obra se ejecutará bajo la modalidad de Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio (CREMA), según consta en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que revisó ABC.

Esta modalidad establece que la empresa adjudicada deberá encargarse tanto de la rehabilitación inicial de la vía, como de su mantenimiento durante el plazo contractual, garantizando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

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Tramos que serán intervenidos

El proyecto comprende cinco sectores considerados estratégicos para la conectividad del departamento:

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Troncal Norte : Cruce Primavera (PY22) – San Ramón (14,56 km).

Troncal Sur: San Ramón – Concepción (13,10 km).

Ramal : Acceso a la futura planta de Paracel (3,99 km).

Variante Concepción : Acceso Santa Rosa – Ruta PY05 (4,68 km).

Subtramo PY22: Conexión con la Variante (1,51 km).

Qué obras se ejecutarán

El PBC prevé una intervención integral que comenzará con trabajos de movimiento de suelos, desbroce, desbosque y limpieza de la franja de dominio.

Posteriormente ejecutarán una subrasante mejorada con ripio, de 20 centímetros de espesor, y una base granular estabilizada, con un 3% de cemento.

La pavimentación podrá realizarse con carpeta asfáltica o concreto hidráulico, dependiendo del diseño definitivo del proyecto.

Asimismo, se construirán obras de drenaje, entre ellas alcantarillas tubulares y celulares de hormigón armado, además de cunetas revestidas para garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas.

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Uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de infraestructura ambiental. El MOPC prevé adecuar alcantarillas para convertirlas en pasos de fauna, mediante la instalación de vallados perimetrales y banquetas laterales que permitan el desplazamiento seguro de animales silvestres.

El contrato también contempla la instalación de señalización vertical y horizontal, mojones kilométricos, tachas reflectivas y reductores de velocidad tipo lomada para reforzar la seguridad vial.

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Exigencias para las empresas

Las empresas interesadas deberán acreditar una capacidad financiera equivalente, como mínimo, al 20% del monto de la oferta.

Además, deberán demostrar que durante el período 2015-2024 ejecutaron un volumen anual de obras de construcción igual o superior al 80% del monto ofertado, así como experiencia específica en al menos dos contratos similares de rehabilitación o construcción de carreteras.

El llamado se rige por la Ley N.° 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas.

Paralelamente avanza otra mega licitación para la ruta PY22

En forma paralela, el MOPC también impulsa otra licitación de gran envergadura para el departamento de Concepción.

Se trata del llamado para la rehabilitación de la ruta PY22 que une Concepción con Vallemí y San Lázaro, cuya inversión estimada asciende a casi G. 820.000 millones.

Este proyecto, identificado con el ID 488061, también es financiado por CAF y busca mejorar uno de los principales corredores logísticos del norte del país. Las ofertas igualmente serán recibidas el 6 de agosto.

Mientras la primera licitación se concentra en la rehabilitación de los accesos estratégicos de la ruta PY22, incluido el camino a la futura planta de Paracel, el proyecto hacia Vallemí y San Lázaro apunta a optimizar el transporte pesado vinculado principalmente a la industria del cemento y la cal.

En conjunto, ambas licitaciones representan una de las mayores apuestas que busca fortalecer la infraestructura vial del departamento de Concepción, mejorar la logística regional y acompañar el desarrollo de grandes emprendimientos industriales.