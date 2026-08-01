Otorgan Premio Fred W. Stewart al doctor Antonio Cubilla por trabajo sobre cáncer de pene

El doctor Antonio Cubilla, de 82 años, es un reconocido médico patólogo paraguayo que se destaca por su investigación fundamental sobre el cáncer de pene, la relación con el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la alta incidencia de esta enfermedad en Paraguay.

Debido a su trabajo en el área, fue reconocido con el Premio Fred W. Stewart, recnocimiento a nivel mundial que se otorga a profesionales de salud por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center para reconocer a patólogos con aportes excepcionales en el avance del conocimiento del cáncer humano, el diagnóstico y la atención al paciente.

En conversación con nuestro medio, el doctor Antonio Cubilla explicó que este galardón se da específicamente a quienes el jurado considera que tuvieron algunas contribuciones que avanzaron en el conocimiento en beneficio de pacientes con cáncer y el cáncer en general.

“Ese hospital que se llama Memorial Sloan Kettering Cancer Center, más comúnmente llamado como Memorial Hospital, es un hospital muy prestigioso, el más antiguo que se dedicó exclusivamente al tratamiento del cáncer. Varios paraguayos estuvimos haciendo nuestra formación ahí“, precisó.

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El premio Fred W. Stewart

Contó que el ya fallecido profesor Manuel Riveros, cuyo cumpleaños coincidió con la notificación de la entrega de este premio, fue un eximio cirujano de cáncer en el Paraguay, además de ser maestro, profesor, fundador del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), uno de los médicos paraguayos que pasó por ese hospital y a través de su influencia también Cubilla logró formarse ahí, además de trabajar atendiendo pacientes.

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“El doctor Stewart era el primer jefe de patología, fue una persona que yo conocí ya en sus últimos años muy, muy brillante. Descubrió muchísimos tumores y fue crucial para organizar un departamento de patología que fue líder en el diagnóstico del cáncer en en los Estados Unidos y en el mundo”, refirió.

Por otra parte, Cubilla detalló que el 80% de sus trabajos los hizo en el Paraguay, considerando que su estadía en el Memorial fue de ocho años pero ya muy remota, además de estar enfocada en la formación en el aprendizaje del diagnóstico de cáncer, lo cual señaló que es bastante complicado, “un mundo muy complejo”.

Entre los tipos de cáncer con los que trabajó, citó el de páncreas, de mama, de tiroides, aunque aclaró que en el Paraguay es donde se especializó en una línea muy específica de investigación en el cáncer peneal o cáncer de pene, lo que hasta hoy es objeto de estudio.

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Doctor Cubilla habla de los avances en el diagnóstico de cáncer peneal

El doctor Cubilla consideró que sus trabajos produjeron pequeños avances que ayudaron a mejorar el conocimiento sobre la patología del cáncer peneal y también a la creación de vacunas, sobre todo en los países del tercer mundo donde esta patología es mucho más frecuente.

“Creo que el impacto de mi trabajo ahora ha sido más importante en países del tercer mundo, de África, de Asia, de Latinoamérica, que en los países del primer mundo donde esta patología es muy rara”, explicó.

Comentó que en la primera fase de su trabajo realizaron estudios muy sencillos hasta anatómicos, corrigiendo algunos datos sobre la anatomía del pene. Luego hicieron un trabajo epidemiológico para saber cuál cuáles eran las características de los pacientes paraguayos con cáncer de pene.

“Ese trabajo me gustó mucho, llevó 15 años terminarlo y ese trabajo nos da una visión muy clara de cuál es el paciente que hace cáncer de pene en el Paraguay. La mayoría del 80% de nuestros pacientes tienen más de 65 años, no llegaron al sexto grado en la escuela, son pobres, viven en el área rural, son fumadores y han tenido múltiples parejas femeninas durante su vida. Esas son eh las características”, detalló.

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Relación del cáncer de pene con el VPH

Agregó que el 70% de los tumores que estudiaron no estaban relacionados con el VPH y un 30% sí, por lo que concluyeron que es uno de los productores del cáncer de pene, pero gracias a su trabajo delimitaron claramente los dos tipos reconocibles al microscopio en una alto porcentaje.

Recordó que ese trabajo epidemiológico se basó en otro que se hizo en colaboración con médicos de Estados Unidos en el año 1995 donde por primera vez determinaron que hay dos tipos de cáncer, uno que son producidos por el VPH y que son prevenibles con una vacuna, y los otros tipos que no saben bien las causa, pero están asociados con infecciones crónicas, además de sospechar de una lesión que sería la responsable.

“Yo creo que ese ese trabajo que se publicó en una revista del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos en el 95 fue la base para otros trabajos posteriores y la divulgación de esta situación bimodal, el cáncer de pene es bimodal, no es como el cáncer de cuello uterino, donde todos los cánceres son producidos por el virus del papiloma humano. El cáncer de pene la mitad son producidos y la otra mitad tienen otras causas, y tienen otras formas al microscopio, y ahí es donde entra mi trabajo, que soy más morfólogo, clásico a la antigua de reconocer estructuras, digamos, de tumores, que sí son producidos por el virus y aquellos que no”, indicó.

Si bien el doctor Antonio Cubilla ya recibió otros reconocimientos a nivel internacional, como el de hace aproximadamente diez años de la Sociedad Internacional de Uropatología, de patología urológica, por los estudios de cáncer de pene, el cual le fue otorgado en Baltimore, Estados Unidos, llamada medalla Koss, dijo que este nuevo premio es especial, porque es uno que él quería.

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“Yo realmente siempre fui muy reacio al recibir premios, me me siento, digamos, incómodo, me da vergüenza, pero este premio yo anhelaba, porque nació en mi alma mater”, concluyó.