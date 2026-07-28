Cáncer de cabeza y cuello: claves para la prevención

Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cabeza y Cuello, una fecha fundamental impulsada por instituciones sanitarias nacionales e internacionales para concienciar a la ciudadanía sobre los factores de riesgo, la importancia de la detección precoz y las altas probabilidades de curación cuando la enfermedad se aborda a tiempo.
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En Paraguay no se cuenta con un registro nacional unificado o un censo oficial cerrado que detalle de forma exacta el total acumulado de personas que padecen actualmente esta enfermedad en todo el país.
Sin embargo, según la Sociedad Paraguaya de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, este grupo de patologías oncógenas representa aproximadamente entre el 5% y el 6% del total de los tumores malignos diagnosticados en el territorio nacional.
Factores desencadenantes del Cáncer de Cabeza y Cuello
Especialistas de la Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) recuerdan que este grupo de tumores malignos puede originarse en diversas áreas críticas del cuerpo. Entre ellas se encuentran:
- La cavidad oral (labios, encías y lengua).
- La laringe, la faringe y el tracto aerodigestivo superior.
- La glándula tiroides y las glándulas salivales mayores (parótida, submaxilar y sublingual).
- La nariz y los senos paranasales.
El doctor Rodrigo Alfonso, cirujano oncólogo del Incan, destaca que estas patologías figuran entre las consultas más recurrentes en la institución. Detalló que se trata de tumores o neoplasias malignas que pueden originarse en la boca, nariz, senos paranasales, faringe, laringe, glándulas salivales y la glándula tiroides.
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Entre los principales factores de riesgo figuran el consumo de tabaco (tanto en cigarrillos como mascado en hoja o “naco”) y la ingesta excesiva de alcohol, especialmente bebidas de alta graduación. Asimismo, entidades oficiales y médicas suman otros elementos de riesgo determinantes en Paraguay, tales como:
- La mala higiene bucal y el mal estado de las piezas dentarias.
- El Virus del Papiloma Humano (VPH), vinculado a prácticas de sexo oral sin barreras de protección.
- La ingesta habitual de infusiones a temperaturas muy elevadas, como el tradicional mate o el té caliente.
- La exposición laboral a polvillo de madera, vapores de metales, solventes químicos, asbesto, agroquímicos y humo de leña.
Señales de alarma: ¿Cuándo acudir al especialista?
Los profesionales remarcan que un bulto o lesión que persiste durante más de dos a tres semanas no debe ser ignorado. A diferencia de las úlceras comunes o “fuegos” —que desaparecen espontáneamente en pocos días—, las señales de alerta que exigen una valoración médica inmediata comprenden:
- Bultos o nódulos palpables en la parte anterior o lateral del cuello.
- Úlceras o heridas en la boca, lengua o garganta que no cicatrizan y generan dolor progresivo.
- Disfonía o cambios prolongados en la voz (ronquera) sin una infección respiratoria aparente.
- Dificultad o dolor al tragar (disfagia), así como molestias persistentes en la garganta.
- Sangrados frecuentes e inexplicables provenientes de la boca o las fosas nasales.
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Recomendaciones para la prevención del cáncer de cabeza y cuello
Alfonso destaca que la principal herramienta para hacer frente a esta patología es la prevención activa y la adopción de estilos de vida saludables. Las autoridades sanitarias aconsejan:
- Evitar el tabaquismo y moderar el consumo de alcohol.
- Consumir bebidas calientes a temperaturas moderadas (por debajo de los 65 °C), evitando el uso excesivo de termos con agua hirviendo para el mate.
- Mantener una rigurosa higiene bucal y acudir de forma periódica al odontólogo.
- Utilizar elementos de protección adecuados (como tapabocas y filtros especiales) en entornos laborales expuestos a sustancias tóxicas o polvillo.
- Realizar controles médicos regulares, especialmente aquellas personas con antecedentes familiares de cáncer debido a una posible predisposición genética.
Una consulta a tiempo con el médico clínico, odontólogo o cirujano especialista en cabeza y cuello marca la diferencia entre un tratamiento complejo y una oportunidad real de curación.