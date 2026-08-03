Ante desfasaje histórico, médicos plantean actualizar ley que regula sus aranceles

Sociedades científicas, médicas y quirúrgicas defendieron este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la Ley Nº 480 de 1974, normativa que regula los honorarios profesionales de la medicina en el país. Según expusieron los gremios, la ley actual, promulgada hace 52 años, fija el monto de la consulta en 250 guaraníes, lo que provocó un desfasaje histórico que deja la remuneración a criterio de las empresas de medicina prepaga.

La doctora María Eugenia Bocelli, presidenta del Colegio Médico Quirúrgico, calificó la situación actual de “injusta, precaria, indigna y totalmente arbitraria”. Explicó que, al no actualizarse el marco legal, los montos pagados en el sector privado quedaron congelados o librados al arbitrio empresarial.

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Propuesta: anclar “unidad galeno” al jornal mínimo

La iniciativa planteada por los médicos busca establecer un mecanismo de ajuste automático indexado al jornal mínimo legal. De esta manera, cada vez que este sufra una variación, los aranceles profesionales se reajustarán de forma automática sin necesidad de nuevas intervenciones legislativas.

Consulta médica : se propone fijar como base el valor equivalente a un jornal y medio.

Valor “galeno”: a partir de esta base se estructurará un nomenclador de procedimientos clínicos y quirúrgicos. Los procedimientos no tendrán un valor monetario fijo en la ley, sino un número determinado de “galenos” (por ejemplo: 1, 2, 5 o 10 galenos), facilitando la actualización constante de las tarifas.

“Es triste que se tarde 52 años para que nos toque a los médicos el turno de poder hacer una modificación. La propuesta nos permitiría dignificar los ingresos laborales en todo el ámbito privado y de las prepagas del país”, enfatizó Bocelli.

El proyecto cuenta con el respaldo unánime del sector, sumando a más de 35 sociedades científicas, el Círculo Paraguayo de Médicos y la Academia de Medicina.

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Latorre coincide con desfasaje y ve posible impacto en el sector público

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), coincidió en que existe un desfasaje importante en la remuneración de los profesionales de blanco y calificó de “muy interesante” la propuesta de anclar el valor galeno al jornal mínimo.

“Coincido en que hay un desfasaje importante y en que debemos reconocer la labor del médico generando bases claras para este tipo de acuerdos”, señaló.

Asimismo, Latorre destacó que la propuesta no solo beneficiará la dignificación en el sector privado, sino que abre una oportunidad para el sistema de salud pública.

“Yo lo veo como una oportunidad muy interesante para establecer un valor para las prestaciones de servicio en el sistema público de salud. Esto puede abrir una gama de posibilidades a la hora de mirar una medicina basada en prestaciones, en productividad y en el análisis de la alternativa local, regional, sobre cuál es el mejor abordaje que se puede dar para solucionar un problema de salud”, manifestó.

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