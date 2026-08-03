App gratuita muestra dónde es más barato cargar combustible tras nueva suba

Los conductores enfrentan un nuevo golpe al bolsillo tras concretarse el cuarto aumento en el precio de los combustibles en lo que va del año. Luego del ajuste aplicado por los emblemas privados, que oscila entre los G. 490 y G. 600 por litro, la dispersión de precios y beneficios complica la elección a la hora de buscar la opción más económica.

La diferencia entre los competidores del mercado local es pronunciada. Mientras la nafta de 93 octanos quedó en torno a los G. 7.690 en la mayoría de las estaciones privadas, la estatal Petropar mantiene su cotización en G. 7.190.

En un vehículo promedio con un tanque de 40 litros, la brecha directa supera los G. 20.000 por carga completa, un margen de ahorro que puede ampliarse sustancialmente al aplicar los reintegros bancarios procesados por la aplicación.

Lea más: Combustibles ya subieron hasta 39% en Paraguay: ¿Cuál es la diferencia de precios entre Petropar y los privados?

De una planilla de cálculo a una solución comunitaria

La plataforma digital paraguaya FullTanque nació como una herramienta ágil para calcular el costo real de cada carga, permitiendo comparar al instante los valores actualizados de las estaciones de servicio del área metropolitana y cruzar esos montos con las promociones de reintegro de bancos y tarjetas de crédito.

Su fundador, Sebastián Codas, relató que la idea surgió de una necesidad cotidiana acelerada por la coyuntura internacional. “Surge con la intensificación de este conflicto en Medio Oriente, cuando comenzaron a subir los precios”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Codas detalló que en Asunción y alrededores conviven alrededor de 12 emblemas cambiando sus tarifas en simultáneo, a lo que se suma el abanico de promociones financieras que varían según el día de la semana.

“Se me hacía un lío en la cabeza. Empecé a organizarme en una planilla y después se me ocurrió hacer la app para resolver el tener que estar calculando el precio diferente de cada emblema con los diferentes descuentos”, recordó.

¿Cómo funciona FullTanque?

El funcionamiento de FullTanque se basa en el concepto de crowdsourcing o suministro colectivo. Cuando un usuario acude a una estación de servicio, toma una fotografía del tótem de precios. Apoyada en herramientas de inteligencia artificial, la plataforma lee e interpreta los valores automáticamente para guardarlos y ponerlos a disposición de toda la comunidad.

Para garantizar la fidelidad de la información, el sistema corrobora que la ubicación geográfica del dispositivo coincida con la estación reportada, evitando cargas falsas o desactualizadas.

Un factor que destaca el creador es la privacidad: “A la app no le interesa quién sos con nombre y apellido. Solamente le interesa que sos un dispositivo que se acercó efectivamente a esa estación y que la foto que sacaste es de ese lugar. No hay recolección de información personal de ninguna manera”, puntualizó Codas.

Sin registros ni descargas

La plataforma es de acceso libre y gratuito. Para utilizarla no se requiere descargar aplicaciones ni completar formularios de registro previa navegación; basta con ingresar desde cualquier navegador web a fulltanque.net.

Lea más: Suba de combustibles golpea a choferes de plataformas y empresas hacen la vista gorda, denuncian