Celeste Amarilla sobre caso IPS: “Esta gente carga muertos sobre sus espaldas”

El fiscal Julio Ortiz imputó y pidió la prisión preventiva para Vicente Battaglia y Jorge Brítez, expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), y otras siete personas por una supuesta lesión de confianza con respecto a las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio para la institución de G. 61.000 millones de guaraníes.

Sobre este hecho, la senadora Celeste Amarilla remarcó que esto es criminal, que es una locura lo insaciables que son con el dinero y que “esta gente carga muertos sobre sus espaldas”.

“Esto es tremendo, pero por suerte se descubre cómo están robando el dinero de la salud. Esto tiene un trasfondo impresionante, porque estamos hablando de gente que murió por culpa de esa plata que fue robada por Battaglia y por Brítez”, expresó la legisladora.

Sostuvo que el expresidente de la República Mario Abdo debe salir a aclarar por qué Vicente Battaglia seguía hasta lo último en el cargo con todas las sospechas que había. “No me digan ahora que Mario Abdo es bueno, que es un santo porque Santi Peña es peor. Mario Abdo robó en pandemia y por esto tiene que dar la cara ya”.

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Con respeto a los consejeros, la senadora dejó en claro que siempre y cuando hayan firmado, hayan autorizado estos contratos, tienen la misma responsabilidad y les debe caer todo el peso de la ley.

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“En general estoy en contra de los Consejos. Son estructuras viciadas, que lo único que hacen es entrar en complicidad con el titular. Jamás sirvieron para controlar nada, así que, para mí, tienen que desaparecer”, concluyó.