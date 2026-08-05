¿Más imputados por irregularidades en IPS? Esto dice el fiscal

El agente fiscal Julio Ortiz encabeza una investigación por supuestas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), centrada en el contrato y las adendas para la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central, adjudicados a la firma Neighpart S.A.

La investigación sostiene que las obras presentaron graves fallas de planificación y nunca se concretaron.

Sin embargo, se continuaron autorizando pagos y prórrogas (adendas) de forma injustificada, generando un perjuicio estimado en 61.000 millones de guaraníes.

El Ministerio Público imputó formalmente a nueve personas por el hecho punible de lesión de confianza. Entre los investigados figuran los expresidentes del Consejo de Administración del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de exdirectores y exgerentes de áreas clave como Logística y la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).

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Ante la consulta sobre si se podría ampliar la imputación también hacia otros funcionarios, consejeros o exconsejeros, el fiscal expresó: “Justamente estoy necesitando que me pasen unos documentos para ver quiénes son los consejeros que votaron a favor de esto y excluirle a los que votaron en contra, se abstuvieron o no asistieron”.

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Con respecto a los argumentos de la responsabilidad tanto de Battaglia como de Brítez, explicó: “Ellos, como cabeza del Instituto de Previsión Social, permitieron el pago cuando ya había informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que decían que no se prosiga y se busque a manera de recuperar el dinero otorgado”.

Seguidamente, añadió: “Ellos siguieron pagando con adendas, aumentanddo el plazo, abonando y los que venían seguían haciendo lo mismo”.

El fiscal señaló que la investigación se complica un poco a raíz de las filtraciones que hay, teniendo en cuenta la existencia de muchos funcionarios de la época en la previsional, y a consecuencia de eso es que se precipitó a realizar la imputación.

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El fiscal Ortiz solicitó al juzgado la prisión preventiva para los implicados, además del embargo preventivo de bienes para garantizar la recuperación de los fondos públicos afectados.