Estacionamiento en área verde: persisten infracciones y vehículos terminan en el corralón

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción desplegó un operativo de control en la zona de la Costanera de la capital, luego de reiteradas denuncias públicas e institucionales sobre el uso de plazas y áreas verdes como estacionamientos no autorizados.

Durante los procedimientos realizados este miércoles, los agentes municipales detectaron nuevamente varios automotores aparcados sobre los espacios públicos, por lo que procedieron a su remoción con grúas para el posterior traslado al corralón municipal.

En imágenes registradas durante las intervenciones se observa la molestia de algunos conductores al momento del procedimiento. En uno de los videos se escucha a un propietario increpar a una agente municipal argumentando que en el sitio no existe señalización explícita que prohíba estacionar, a lo que la uniformada le recordó que se trata de un espacio verde.

El director de la PMT, Rodrigo Delvalle, se refirió a esta situación y señaló la falta de educación vial de algunos conductores. “Nos encontramos con gente que te da la vuelta diciendo que no hay un cartel de ‘prohibido estacionar’. No va a haber un cartel de prohibido estacionar siendo que es dentro de una plaza”, enfatizó, lamentando que existan personas que manejan sin conocer el mínimo de las normas de tránsito.

Delvalle explicó que la institución mantiene inspectores apostados de forma fija y en turnos rotativos en las paradas y zonas conflictivas. Confirmó además que ya recibió denuncias formales en su despacho sobre esta problemática y aseguró que las intervenciones se mantendrán de manera constante.

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“A partir de ahora lo haremos constante, con mayor fuerza y sin ninguna contemplación: sea quien fuere, llevamos los vehículos, se factura, paga la multa y se va”, aseveró el funcionario.

Asimismo, detalló que la sanción por estacionar sobre áreas verdes es de cuatro jornales mínimos, a los que se suman tres jornales adicionales en concepto de traslado en grúa, totalizando una multa de siete jornales mínimos que equivalen a poco más de G. 800.000.

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Operativos no se montan solo para recaudar, dice director

En otro momento de la entrevista, el titular de la PMT se refirió a la circulación de videos en redes sociales que buscan desprestigiar los controles municipales bajo la premisa de que los procedimientos se realizan únicamente para “recaudar”.

Al respecto, Delvalle rechazó las acusaciones tras la difusión de un material grabado en la vía pública. “Nosotros no estamos para pescar, sino atentos a cualquier infracción que se cometa. Si no hay un hecho fuera de lugar, no tenemos por qué multar”, aclaró.

“Me llegó un video donde muestran a nuestros inspectores haciendo su procedimiento y dicen ‘operativo día del niño’. Aparte de insultar al trabajo, el punto es que las personas no deben cometer infracciones, y si las cometen, nosotros debemos multar y facturar (...) el claro ejemplo que de que estamos trabajando es, por suerte, esa plaza, y tengo varias fotos de donde varios vehículos ya sacamos y seguimos sacando”, manifestó.

Finalmente, desmintió otras versiones que afirman una falta de cobertura en zonas escolares. Delvalle aseguró que la PMT brinda cobertura diaria a 85 instituciones educativas durante el turno mañana, tanto en el horario de entrada como de salida.

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