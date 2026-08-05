Expo Delgadense y festival para celebrar aniversario N° 107 en el “Portal de Itapúa”

El distrito de General José María Delgado (General Delgado), conocido como el portal de Itapúa, prepara una agenda de actividades para celebrar el aniversario N° 107 de su fundación.

Se trata de la primera ciudad que recibe a los visitantes del departamento, de quienes acceden por ruta PY01. No obstante, ante el crecimiento del rubro agrícola, buscan ser reconocidos como la “Capital de la Cebolla”.

Este jueves 6 de agosto, día de la recordación, se realizará un acto central y el tradicional desfile cívico estudiantil, en honor a la comunidad.

Posteriormente, la Municipalidad ofrecerá un “Karu Guasu” gratuito para todos los estudiantes participantes y la comunidad en general. El desfile se realizará a las 8:00 sobre la ruta PY01, lo que significará un desvío sobre la arteria nacional.

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Agenda de Actividades

El sábado 8 de agosto se habilitará la Expo Delgadense, en la explanada del Polideportivo de la Municipalidad. La exposición y muestra presenta a los visitantes todas las producciones agrícolas, ganaderas y otros emprendimientos que se realizan en la ciudad.

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Entre las actividades destacadas se realizará un concurso de reviro por la mañana y, por la tarde, el concurso y desfile de mascotas. Los lugareños visten a los animalitos para participar de este evento que cautiva miradas cada año.

Por la noche, en el interior del polideportivo, la fiesta bailable contará con la participación de los artistas Luis Mosqueda y su grupo Komando, Gardy Oviedo, Noa Noa, Grupo Sintonía y Evo Folk. La entrada para esta fiesta será de G. 20.000 y las puertas abrirán a las 19:00.

El domingo cierran la agenda con una jineteada que se desarrollará por la mañana en el Parque 6 de Agosto, con posterior adhesión de asado a la estaca.

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General Delgado

Fue creada por la Ley Nº 260, del 23 de junio de 1955, como una municipalidad de tercera categoría en General Delgado, de acuerdo con la Ley 222 Orgánica Municipal.

El antiguo paraje era conocido como San Luis, que se convirtió de antigua colonia nacional en el territorio de General Delgado, en el mes de agosto de 1919, durante el gobierno del Dr. Manuel Franco, poco antes de su muerte.

Tuvo su origen en una estancia real establecida por los jesuitas en Santiago, actualmente distrito del departamento de Misiones. Sus pobladores, asentados en el lugar, decidieron permanecer allí y formaron el pueblo de San Luis, así nombrado habida cuenta de que tenía como patrono a San Luis Gonzaga.

Al convertirse el pueblo a su actual denominación, el nombre de San Luis pasó a llamarse uno de sus barrios.

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Datos del distrito

Se sitúa a 288 km de Asunción y a 82 km de Encarnación, funcionando como una de las puertas de entrada sur al departamento sobre la ruta PY01. Su extensión territorial abarca 30.200 hectáreas y cuenta con 5.695 habitantes, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Limita con los distritos de General Artigas, Coronel Bogado y San Cosme y Damián, en Itapúa y con el distrito de Santiago, del departamento de Misiones. Cercano al límite interdepartamental, fue asentado el nuevo peaje del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el kilómetro 181 de la ruta PY01, que fue trasladado desde Coronel Bogado, en su antigua locación.

El general José María Delgado (1840–28 de agosto de 1904) fue un destacado militar paraguayo y héroe de la Guerra de la Triple Alianza (1864–1870). El mariscal Francisco Solano López lo catalogó formalmente como uno de los mejores sableadores del Ejército paraguayo y, en su honor, se nombró a este distrito cuando solicitó su distritación, en agosto de 1955.