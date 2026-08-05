Implementan desvíos en el Corredor Vial Las Residentas

Los días 8 y 9 de agosto se aplicarán desvíos temporales sobre el Corredor Vial Las Residentas, en la ciudad de Luque, debido a los avances en la obra de duplicación de la ruta D025, conocida como Tape Tuja.

Las tareas incluyen la instalación de líneas dobles de alcantarillas celulares de hormigón armado de 1,5 por 1,5 metros, destinadas a optimizar el sistema de drenaje de la zona.

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Según explicó el director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Alejandro Bordón, la intervención operativa se ejecutará en dos etapas consecutivas para reducir el impacto en la circulación.

Operativo en dos etapas y esquema de circulación

La primera fase se iniciará el fin de semana sobre la avenida Don Atilano Cáceres, a la altura de la avenida Sudamericana.

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El plan contempla el cierre de la calzada de salida de Luque. En este punto, el flujo vehicular se reducirá de dos carriles a uno solo y será desviado a contraflujo utilizando la banquina izquierda de la calzada opuesta.

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“Pedimos a la ciudadanía que respete las señales y la asistencia de los funcionarios. Estas obras van a mejorar las condiciones tanto para automovilistas como para frentistas”, explicó Bordón.

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Una vez superado el tramo en obras, los vehículos podrán retomar sus carriles habituales. Las autoridades remarcaron que el operativo no interrumpirá la circulación principal sobre el trazado central de Tape Tuja.

Las siguientes fases

Posteriormente, se dará paso a una segunda fase que se extenderá durante aproximadamente 20 días sobre la calzada adyacente a la vereda en la avenida Sudamericana.

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En esta etapa se inhabilitará temporalmente el carril de giro a la izquierda hacia Luque, aunque el carril central y el de giro a la derecha continuarán operativos.

Las autoridades recordaron que las obras están en un 36% de avance y el plazo para la entrega es febrero de 2027.

Cabe recordar que el cronograma de ejecución podría sufrir modificaciones según las condiciones climáticas o del terreno, por lo que instan a los conductores a circular con extrema precaución y atender las indicaciones del personal en pista.

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