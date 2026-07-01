“Sin lloro”: para jueza Dina Marchuk sus reacciones no constituyen falta ética

La jueza penal de sentencia Especializada en Crimen Organizado Dina Marchuk Santacruz, declaró el lunes último ante el Tribunal de Ética Judicial y el Consejo Consultivo, con relación a sus manifestaciones hechas como comentarios en redes sociales, entre ellos el “sin lloro” en directa relación al caso de la exsenadora Kattya Mabel González.

En otra publicación, Marchuk salió directamente a desafiar a sus críticos con fotos de sus títulos y la singular dedicatoria “¡Para vos llorón!”.

De acuerdo con fuentes judiciales, la misma realizó su descargo ante los miembros de los citados órganos. En ese contexto, la magistrada se refirió a los casos que ya fueron expuestos en las distintas plataformas de prensa y redes sociales, confirmando así sus expresiones en los comentarios de las publicaciones.

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Lejos de rectificarse por sus exabruptos, la jueza de sentencia Dina Marchuk habría intentado justificar su peculiar accionar durante su audiencia, al señalar que no considera que sus manifestaciones en las publicaciones constituyan una falta a la ética judicial, siempre según lo que expusieron fuentes judiciales a las que accedió nuestro diario.

A pesar de que se tomó la declaración a la magistrada Dina Marchuk, el Tribunal de Ética aún no se ha reunido para analizar lo que manifestó, recién en lo que queda de esta semana se podría llevar a cabo la reunión del órgano a fin de emitir un dictamen al respecto y dictar una sanción, en caso de considerar una falta a la ética judicial.

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En el caso del juez de paz de Benjamín Aceval, Gregorio Ignacio León Martínez, quien habría protagonizado un percance en aparente estado etílico, él también declaró. En su descargo, el magistrado rechazó todo lo que se había publicado en medios de prensa, de acuerdo con lo que señalaron fuentes judiciales.

Declaraciones de Dina Marchuk contrastadas con publicaciones

Durante la audiencia a la jueza Dina Marchuk, los miembros del Tribunal de Ética Judicial también realizaron algunas consultas, siempre sobre el caso por el que fue blanco de cuestionamientos.

Así también, en este tipo de diligencias en las que participan miembros del Consejo Consultivo y del Tribunal de Ética Judicial, existe un orden del día que se sigue, también se labra acta de lo resuelto en la jornada y de las audiencias que se llevan a cabo, sin embargo, no se deja registro por escrito de las declaraciones que hagan los investigados, como en este caso los jueces Marchuk y León.

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Al respecto, según fuentes, los indagados llevan a cabo su declaración oralmente, pero no queda un registro escrito. Con la misma y en contraste con las publicaciones vinculadas a los casos, es que los miembros del Tribunal de Ética Judicial resolverán los casos de los magistrados, Dina Marchuk y Gregorio León.

Hasta el momento no hay una fecha determinada en la que el citado tribunal emitirá su fallo.

“Sin lloro” respondió jueza a ex senadora Kattya González

La jueza de Sentencia Dina Marchuk evidenció su molestia por la crítica que hizo la exsenadora Kattya González a la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Carolina Llanes, quien votó por rechazar la acción de la exlegisladora contra su expulsión del Senado. “Sin lloro” respondió la magistrada en una publicación de ABC sobre las declaraciones de Kattya en relación a la ministra del máximo tribunal.

De “pobre y barata mujer” calificó la exsenadora Kattya González a la ministra de la Corte María Carolina Llanes, en conversación con ABC Cardinal sobre los argumentos de la integrante de la máxima instancia judicial para rechazar la acción de inconstitucionalidad que planteó contra su expulsión de la Cámara Alta.

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Las declaraciones de la exlegisladora por el Partido Encuentro Nacional causaron diversas reacciones de los internautas en las redes sociales, entre ellos la jueza de Sentencia Dina Marchuk, quien integra uno de los tribunales de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y es conocida en el Poder Judicial como una de las “mimadas de la ministra Llanes”.

“Sin lloroooooo por favor y hablemos con argumentos jurídicos!”, comentó Marchuk debajo de la publicación realizada por ABC en Instagram. Éste comentario generó rápida reacción de los usuarios de la red social. “¿Corresponde que una jueza emita opiniones de este tipo? “Ojalá que nunca más ganes una terna, porque dejas mucho que desear”, contestó uno de los internautas.

Otra respuesta al comentario del Marchuk señala: “Vos no sos juez también? ¿Y hablas así? Imaginate ir a buscar justicia y te encontrás con esta gente vendida!! Ojalá que nunca más ganes una terna, porque dejas mucho que desear” (sic).

Juez dice que la Policía no hizo alcotest porque “no quiso”

El lunes último también se presentó ante el Tribunal de Ética Judicial juez de paz de Benjamín Aceval, Gregorio Ignacio León Martínez, quien habría protagonizado un percance en aparente estado etílico. A diferencia de la actitud desafiante de su colega Marchuk, este magistrado practicamente asumió una actitud de negación.

De acuerdo con publicaciones de distintos medios periodísticos, el pasado 5 de junio, el juez de Paz Gregorio León Martínez, protagonizó un percance automovilístico a la altura del kilómetro 42 de la ruta PY09, oportunidad en que estuvo a nada de atropellar a una mujer, identificada como Leticia Palma de Cohene.

El informe de la comisaría 3° de Benjamín Aceval refiere que al momento de la intervención, el magistrado se encontraba en aparente estado etílico y se negó a que se le haga la prueba de alcotest.

El hecho fue calificado como un “bochorno” por el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo.

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En su descargo, el magistrado rechazó la veracidad de todo lo que se había publicado en medios de prensa y la versión policial respecto al percance que protagonizó, de acuerdo con lo que señalaron fuentes judiciales.

En ese sentido, León negó haber sido sorpendido en estado de ebriedad en aquella oportunidad, sino que supuestamente estaba bajo efecto de un medicamento. Asimismo, dijo que tampoco era cierto que se haya negado a realizar la prueba del alcotest, sino que la misma no se hizo porque los agentes policiales simplemente no le pidieron.

Ante tal situación, el Tribunal de Ética resolvió solicitar informes a la Policía Nacional, que deberá aclarar si los agentes intervinientes realmente no se dispusieron a realizar la prueba o el magistrado se negó.