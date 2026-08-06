Lilian Samaniego sobre la crisis en el IPS: “Necesita reformas y depuración ya”

“El IPS necesita reformas y una depuración ahora, no dentro de un mes. Ahora”, afirmó con contundencia la referente del Partido Colorado, a quien frecuentemente se le atribuye influencia y caudillismo dentro de la previsional.

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Para la legisladora, la imputación contra los expresidentes de la institución Jorge Brítez y Vicente Battaglia —investigados por un presunto perjuicio patrimonial cercano a los G. 60.000 millones— no tendrá el impacto esperado si la Justicia y las autoridades no le imprimen celeridad al proceso.

“El IPS necesita dar respuestas de manera urgente. Hay que recordar que es una institución autónoma que se sostiene con el dinero de los aportantes, no con fondos del Estado. La ciudadanía tiene todo el derecho de conocer la verdad de lo que está pasando”, aseveró.

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Descentralización y purga en la conducción

Como parte de las soluciones para descongestionar la alta demanda, Samaniego sugirió aprovechar el patrimonio inmobiliario del ente en distintos puntos del país para construir un nuevo hospital de referencia. “Tienen la infraestructura para hacerlo; lo que falta es la decisión política”, remarcó.

Asimismo, consideró imperioso remover a figuras que llevan décadas “enquistadas” en la administración de la previsional y a quienes responsabiliza del deterioro del servicio.

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“Los aportantes merecen la atención por la que pagan y que hoy no están recibiendo, ni en medicamentos ni en intervenciones. Las consultas se agendan para dentro de tres meses y las cirugías para dentro de seis, cuando el paciente necesita atención médica hoy”, reflexionó.

Respaldos políticos y mensaje al presidente del IPS

Consultada sobre la iniciativa del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), de conformar una comisión especial para fiscalizar los procesos judiciales e internos del IPS, Samaniego apoyó la búsqueda de transparencia: “Si es Bachi quien la impulsa, adelante”, señaló, sin precisar si se integrará a la mesa impulsada por su rival político.

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Por otro lado, la senadora dedicó palabras al actual titular de la previsional, el Dr. Isaías Fretes, a quien calificó como un “gran médico y un gran patriota”, aunque advirtió que el tiempo corre en su contra.

“Reconozco su capacidad, pero si no le da mayor celeridad a las reformas, la propia ciudadanía va a sentir que el mismo sistema de siempre sigue administrando la institución. Insto y apoyo al presidente Fretes a que ejecute las reformas que sabe que se necesitan. Espero que el sistema no lo termine absorbiendo”, concluyó Samaniego, recordando que trabajó durante 14 años como funcionaria en la previsional y presidió en varios periodos la Asociación Médica del IPS.