Mafia en IPS: abogado de Bataglia cuestiona pedido de detención contra imputados

El abogado Arturo Daniel, representante legal del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia, lanzó duros cuestionamientos contra la labor del fiscal Julio Ortiz, quien lleva adelante la causa por supuesta lesión de confianza que investiga un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en obras inconclusas de la previsional.

En conversación con ABC Cardinal, Daniel criticó la prisa del agente fiscal para requerir la prisión preventiva y ordenar la detención de los procesados, tildando la medida como “desproporcionada e inconstitucional”, al considerar que todos los involucrados cuentan con suficiente y conocido arraigo en el país.

“Me pregunto por qué Julio Ortiz actúa de esta manera. ¿Qué es lo que quería? ¿Que no se presente nadie, que se queden todos prófugos y que nadie brinde explicaciones?”, expresó el profesional.

El defensor expuso presuntas irregularidades procedimentales dentro del acta de imputación. Según argumentó, el Ministerio Público fijó la audiencia indagatoria para Bataglia para una hora anterior a la presentación formal del propio documento de imputación en el sistema judicial.

Por otro lado, calificó de irracional la medida solicitada incluso para el coimputado Jorge Brítez, recordando que la legislación procesal vigente prohíbe dictar prisión preventiva a personas de 70 años o más.

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“Los consejeros están mirando el proceso desde sus casas”

Otro de los puntos criticados por la defensa es la selectividad de los procesamientos. Daniel señaló que las acciones del presidente del IPS se basan en la ejecución de decisiones tomadas previamente por el Consejo de Administración de la entidad, cuyos miembros no fueron incluidos en el requerimiento fiscal.

“El presidente del IPS lo que hace es cumplir y ejecutar lo que se resuelve a través de sus consejeros. Sin embargo, los consejeros que tuvieron que haber ordenado o dispuesto que se firme tal cosa están mirando el proceso desde el IPS o desde su casa. Algo hay”, sentenció.

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Bataglia volverá de Italia y se pondrá a disposición de la Justicia

“Oficialmente le quiero contar al juez penal que Vicente Bataglia no está en el país. Oficialmente le quiero contar al juez penal que Vicente Bataglia va a venir”, manifestó el abogado Arturo Daniel, aunque no pudo precisar el día del arribo de su representado, que actualmente se encuentra en Italia.

Ante la duda de si el expresidente del IPS cuenta con la nacionalidad italiana y podría acogerse a algún beneficio a través de ello, el profesional explicó que su cliente solo cuenta con el apellido, pero no con una doble ciudadanía.

“Él tiene el apellido italiano, pero no tiene la doble ciudadanía ni absolutamente nada de eso. El doctor Bataglia es un tipo que a lo único que se dedica es al estudio. Y aparte, yo tampoco sé realmente si Italia prohíbe la extradición a sus connacionales”, manifestó.

Añadió que una vez que Bataglia se encuentre en el país, probablemente replique el proceder de Jorge Brítez, quien se presentó directamente en el despacho del juez que entiende en la causa.

“Como hay un pedido de prisión preventiva, la verdad que el camino es ir al Poder Judicial; de todas maneras, ponerse a disposición del fiscal es para que el fiscal le cuente al juez: ‘Ya le tengo acá a Vicente Bataglia y te pongo a tu disposición’. Entonces, en vez de perder dos o tres horas y molestar la apretada agenda del fiscal, creo que ya podemos molestar la agenda apretada también del juez”, dijo.

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