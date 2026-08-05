IPS: para abogado laboralista imputación “fantasma” contra expresidentes llega demasiado tarde

Ayer, en conferencia de prensa, las autoridades de IPS, entre las mismas, Isarías Fretes, actual presidente, dieron a conocer que el fiscal Julio Ortiz investiga un esquema de presunta lesión de confianza relacionado con el fracaso de obras de infraestructura para quirófanos de IPS, las cuales provocaron un perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones.

Además, el fiscal promovió formalmente la imputación y solicitó la prisión preventiva para los expresidentes del IPS Vicente Battaglia (marzo de 2021 a agosto de 2023) y Jorge Brítez (17 de agosto de 2023 a 22 de abril de 2026), junto a otras siete personas, entre ellas Rosa Colmán, abogada que se desempeñaba en Asesoría Jurídica, fue trasladada a Aporte Obrero Patronal y que fue detenida ayer.

El abogado laboralista, Juan José Bernis, quien presentó y promovió varias de las denuncias por presunta lesión de confianza de autoridades de la previsional, dijo que este esquema funciona desde hace varias administraciones que roban con licitaciones amañadas con diferentes empresas tercerizadas, lo que además genera que el trabajador que acude para recibir atención médica o consultar, no tiene nada.

“Lo triste es la inacción del Ministerio Público en estas investigaciones, ya que considero que no puede ser que el Ministerio Público tarde tanto y llegue en forma tardía a una imputación contra las autoridades del IPS. Es increíble como el Ministerio Público ya no ha allanado todas las dependencias y no ha investigado a fondo como debe ser, porque si esto continúa así, en poco tiempo vamos a quedarnos sin IPS”, cuestionó.

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Desfalco de IPS

Criticó que hoy el dinero del IPS se encuentra en diferentes bancos del país, que el mismo se presta a diferentes empresas o personas, pero estos no se pagan, como el caso de un frigorífico que está con suspensión de sus trabajadores porque está en quiebra, el cual es uno de los que más plata ha prestado a uno de los bancos que tiene plata del IPS.

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Lamentó que la situación del IPS llegase a ser tan grave y la corrupción imperante, e incluso volvió a cuestionar al fiscal Julio Ortíz por imputar a tan pocas personas, sin incluir a todos los involucrados, entre ellos, algunos consejeros, quienes contratan asesores que ganan G. 21.000.000, mientras los médicos pelean por ganar poco más de G. 5.000.000, lo que le parece inconcevible.

“Hay consejeros que siguen todavía estando actualmente en la institución que siguen robando descaradamente, que siguen aprobando licitaciones, siguen estando en las mismas empresas que hemos denunciado que siguen robando (...) hay una investigación que se hace a cuenta gotas y parece que la hacen o sacan las imputaciones así despacito como para callar el reclamo o tratar de decir, ‘estamos investigando’, pero posteriormente seguramente así le vamos a ver a estas personas libres viajando por todo el mundo, con mansiones de casa”, refirió.

Aseguró que todos los expresidente y exconsejeros del IPS están multimillonarios porque entran a robar, lucrando con todas las licitaciones amañadas con las mismas empresas que están hace 40 años y que cuentan con sendas denuncias en diferentes fiscalías, aunque siempre terminan en la nada por la inacción.

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Con gasto de fumigación se habría fumigado latinoamerica

Entre las denuncias, recordó los más de G. 45 mil millones en fumigación, que se aprobó con aval de los consejeros, y aseguró que con esa cantidad de plata que se gastó, “yo creo que fumigamos todo Latinoamérica”.

Contó que incluso hasta existe una posición de un centro de fumigación que decían que no hacía falta realizarla, además de una empresa que protestó, pero que de todas maneras aprobaron.

Entre otros rubros donde licitaron millonarias cifras, citó el de reparación de aires acondicionados o del lavarropa, el cual el actual presidente Fretes denunció que no funciona pese al millonario gasto.

“¿Por qué ya no están todos presos también los dueños de esas empresas que fueron adjudicados en estas licitaciones?, que son realmente los cómplices del robo. Porque vamos a hablar así crudo. Estas empresas le coimean a los consejeros y al presidente del IPS para ganar las licitaciones”, denunció.

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“Para mí es una imputación fantasma”, dice abogado

Agreró que hace poco se publicó que US$ 125 millones se adjudicaron a una sola empresa de servicio de limpieza y el pliego establece un salario de G. 4 millones para los trabajadores, pero uno le pregunta al limpiador y no gana más de G. 800.000, además de no contar con IPS.

Dijo que incluso en los hospitales del IPS los pacientes sufren de infección hospitalaria pese a los millonarios gastos en desinfección y limpieza, se ven cucarachas por todas partes, un edificio que no tiene mejoras , un servicio de limpieza pésimo.

“Y si realmente usan los productos que deben usar para desinfectar y limpiar los baños, no usan. Es fácil, se sabe. Y entonces, ¿por qué la fiscalía no se va allí y no le llaman a los trabajadores a preguntarle ‘¿cuánto están ustedes están ganando?, ¿están asegurados?’, ahí ya tiene para denunciar a esas empresas que trabajan para el Estado por evasión a la seguridad social, por apropiación del salario. Es fácil, no quieren investigar nomás. Entonces, su imputación, para mí es una imputación fantasma”, refirió.

Recordó que llevó demandas contra varias de estas empresas en cuyos juicios quedó demostrado que las mismas evadieron el pago a la seguridad social desde hace aproximadamente 25 años, pero nunca la justicia actuó contra las mismas, además de que las patronales se apropian del salario de los trabajadores.

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Abogado no confía en fiscal que imputó a funcionarios del IPS

Dijo no confiar en el fiscal Julio Ortíz, porque pertenece al mismo grupo donde están políticos que forman parte de estas mismas empresas que roban al IPS y si tuviesemos autoridades que realmente quieren que el país funcione, tendríamos políticas de empleo serias, o incluso, se dejaría de guardar el dinero del IPS en bancos privados y la previsional tendría su propio banco que preste dinero a los pequeños emprendedores honestos y a los trabajadores, a un interés del 1%.

“Se pagó no sé cuántos millones para que le digan al IPS cómo mejorar la recaudación. Se pagó una fortuna para que una empresa le diga cómo mejorar el pago del aporte del IPS. Yo me salgo a caminar, me voy a recorrer por las estaciones de servicio y ninguno de los trabajadores tiene IPS. No necesito ningún ningún estudio, más que me voy de oficio, le inscribo”, expresó.

Contó que haciendo esto, o habilitando una página web donde el propio trabajador pueda cargar sus datos y los de su empresa, se podría hacer una inscripción y después comunicarle al patrón que debe pagar, se aumentaría 100% la recaudación de IPS.

Recordó el caso donde intervino el fiscal Mosquera, tras el cual se consiguió una condena de dos años para los empleadores de la empresa Watson que deben hasta hoy en día más de G. 5 mil millones al IPS y que hasta ahora tiene trabajadores con 70 años de edad sin poder jubilarse, porque el patrón nunca nunca pagó, sobre todo porque el IPS nunca accionó.

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Aseguró que Jorge Britez debería estar preso o debería ser linchado en el país por sinvergüenza, porque “robó asquerosamente la vida de muchos trabajadores”, se burló de personas que se van al IPS que no tiene una atención médica, de los médicos que trabajan 24 horas al día sin dormir con salarios miserables por una mala administración, e incluso los que mueren por el camino yendo al trabajo, además de sostener que Santiago Peña, Presidente de la República, “es el cómplice de todo este robo. Imposible que no sepa, todo el mundo sabe”.