Nativos de Yrybucuá y Capiibary reclaman mejoras viales, víveres, semillas e implementos agrícolas

Los nativos se presentaron en la mañana de este jueves en la oficina administrativa (subsede) de la Gobernación de San Pedro, instalada en San Estanislao, para solicitar ayuda a la institución departamental. Piden el mejoramiento de caminos vecinales, víveres, semillas de autoconsumo e implementos agrícolas.

Los dirigentes manifestaron que hace varios meses habían solicitado a la Gobernación de San Pedro, a través de la Secretaría de Pueblos Originarios, la provisión de víveres, semillas de autoconsumo, implementos agrícolas y el mejoramiento de los caminos vecinales, que se encuentran en pésimas condiciones.

Explicaron que debido a la falta de respuesta a sus pedidos, los dirigentes acordaron trasladarse a la sede ubicada en Santaní para insistir en el cumplimiento de los reclamos que afectan a las distintas poblaciones de la zona.

Habitantes de las seis comunidades realizan una manifestación en la subsede del gobierno departamental. Estas son 25 de Diciembre, Puentecita, 8 de Diciembre, 20 de Agosto, 30 de Julio y Arroyo Porã, todas ubicadas en los distritos de Yrybucuá y Capiibary.

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Obstáculos para el desarrollo

Agustín Ramírez, de la comunidad 25 de Diciembre, del distrito de Yrybucuá, expresó que los asentamientos indígenas reciben muy poca ayuda de la Gobernación para poder paliar las necesidades que históricamente fueron los principales obstáculos que impiden el desarrollo de las familias. Citó la falta de servicios básicos, caminos, implementos agrícolas, semillas de autoconsumo, viviendas, entre otros.

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Agregó que muchas de las comunidades indígenas viven prácticamente olvidadas y se desenvuelven en medio de una extrema pobreza. Esas condiciones precarias de vida se deben a que no hay una política adecuada por parte del Gobierno nacional que les pueda ayudar a salir de la difícil situación en que viven en sus respectivos asentamientos, subrayó.

Hay ayuda de la Gobernación

El coordinador de la oficina administrativa de Santaní, Cristian D’Eclessis, negó que el gobierno departamental no ayude a estas comunidades, aunque señaló que la institución no cuenta con suficientes recursos para atender los pedidos que realizan constantemente. Añadió que hay muchas comunidades en los diferentes puntos de San Pedro que también deben ser asistidas de acuerdo con las posibilidades económicas.

Refirió, sin embargo, que se está buscando la forma de satisfacer algunos de los pedidos, con el objetivo de que el grupo de personas pueda retornar a sus asentamientos.