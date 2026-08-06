Vecinos de La Piedad exigen al intendente Luis Bello frenar supuesto despojo de tierras

Pobladores del barrio Mbocayaty (La Piedad) de Asunción viven en zozobra tras los violentos amedrentamientos que buscarían despojarlos de inmuebles que ocupan desde hace más de dos décadas.

Los afectados señalan que el Grupo Vázquez SAE pretendería construir en el lugar un barrio cerrado y denuncian un amparo judicial impulsado por supuestos testaferros.

La semana pasada, la señora Miriam Ramírez acudió a la Fiscalía para responder a una denuncia por presunta invasión de inmueble, formulada por Rodolfo Manuel Fernández Almada. Sin embargo, en el barrio nadie conoce a Fernández Almada, a quien los vecinos señalan como un presunto testaferro del Grupo Vázquez SAE.

Esta mañana, la señora Ramírez, junto a su abogada y otros vecinos, se presentaron en la Municipalidad de Asunción para solicitar audiencia con el intendente Luis Bello. Finalmente, la reunión fue con el director jurídico, Jorge Sabaté.

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“La señora Miriam Ramírez tiene un expediente, un pedido de terreno municipal, de hace años ya para regularizar y apareció un expediente paralelo. El titular es Rodolfo Fernández, y ese expediente corrió de una forma muy veloz”, explicó Noelvis Martinez, abogada de los vecinos de La Piedad.

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Seguido indicó que ellos recurrieron a la Junta y solicitaron la revocación de eso. “La Junta trató eso y envió a la Intendencia, quien tiene que enviar otra vez un mensaje para que la Junta, de acuerdo a lo que el intendente dictamine, para poder revocar”.

“Eso es lo que venimos a pedirle al intendente Luis Bello, que nos ayude, porque es una cosa muy justa. A la señora Miriam Ramírez le rompió una muralla de atrás, sin ninguna orden judicial. Sacaron todas las cosas de la casa como si fuera un desalojo. Le perjudicaron muchísimo, inclusive robaron dinero”, comentó.

La abogada señaló que las noticias que manejan en el barrio es que es del Grupo Vasquez quiere construir sobre la calle Pino González un barrio cerrado. “Yo llegué a ver ya el plan y afecta a su vivienda”.

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Por su parte, la señora Ramírez, quien vive hace 23 años en el barrio, indicó que desde ese primer momento comenzó con los trámites de titulación del terreno municipal, pero que nunca corrió.