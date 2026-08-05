Esto dice Peña sobre Jorge Brítez y las declaraciones de Lula

Tras una visita en una escuela de Luque para “conmemorar” el Día de la Alimentación Escolar, el presidente Santiago Peña conversó con la prensa y entre sus declaraciones, contestó sobre el extitular del IPS, Jorge Brítez, al igual que las declaraciones del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

Al ser consultado sobre si tiene un arrepentimiento de haber mantenido al Brítez al frente de la previsional pese a todos los cuestionamientos que pesaban sobre él, Peña alegó que “yo no soy de alguna manera de arrepentirme”.

“Tomo decisiones en función a la información que yo tengo en ese momento; son de manera responsable. Eso es lo que yo aprendí a lo largo de toda mi vida”, apuntó.

También, sobre si se trató de una “equivocación”, dijo que “somos personas de carne y hueso sujetas a imperfecciones”. Además, agregó que “yo no vengo a dar lecciones de moral; no soy nadie para dar lecciones de moral ni para decir quién es bueno y quién es malo”, citó.

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Evaluaciones “minuto a minuto”

Según Peña, él hizo “varios cambios a lo largo de tres años” y estas decisiones tenían como “base a la información”.

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“Cuando creí conveniente que hacían falta cambios; tomé la decisión y así lo voy a seguir haciendo hasta el último día”, subrayó.

Inclusive señaló que él supuestamente hace “evaluaciones minuto a minuto” sobre su gabinete y no así semestrales, mensuales o semanales.

Ayer, el fiscal Julio Ortiz presentó imputación contra Vicente Mario Bataglia Araújo (62) y Jorge Magno Brítez Acosta (70), expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), por el hecho punible de lesión de confianza con las fallidas construcciones de salas de quirófanos en favor del Hospital Central, que causaron un perjuicio que asciende a G. 61.000 millones.

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Peña sobre declaraciones de Lula

Por otra parte, Peña también fue abordado sobre lo que declaró su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, en torno a la Guerra de la Triple Alianza.

“La posición oficial del gobierno de la República del Paraguay, porque esto no es un club de amigos, es una institución, la República del Paraguay, tiene sus canales y sus conductos institucionales. No es para un debate mediático, esto es para posiciones; hemos tomado esa posición. La cancillería emitió un comunicado en función a una directriz que le dio el presidente de la República”, justificó.

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